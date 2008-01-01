博通悄然放弃“火神”ARM服务器芯片项目

半导体业内多名知情人士透露，博通（Broadcom）将取消旗下服务器级别64位ARM芯片系统开发项目。

ZD至顶网服务器频道 12月08日 新闻消息： 半导体业内多名知情人士透露，博通（Broadcom）将取消旗下服务器级别64位ARM芯片系统开发项目。

博通被Avago收购，博通旗下代号为“火神”（ Vulcan）的项目看起来难逃一劫，拟将逐渐淡出。记者了解到，该项目的工程资源已被悄悄地转移到其他产品领域，有关员工也已离职或被裁掉。据说火神设计人员均去了别的半导体巨头竞争对手那谋职，博通服务器级别处理器之梦因此无疾而终。

博通网站上有关火神的踪迹已被清除：连2013年宣告该项目启动的新闻稿也被删除，该年的档案里亦无此文件。新闻稿是在2016年3月被删除的。在此之前的一个月Avago斥资370亿美元吞并博通。网上可以获取该新闻稿的镜像。新闻稿是这样开头的：

博通宣布启动服务器级别的ARMv8-A多核处理器体系结构项目

公关部发于2013年10月15日美国加州尔湾—

四发四线程（Quad-issue quad-threaded） 64位ARMv8-A内核外加超标量无序执行架构可提供真正的服务器级别性能

内核可在高级16 nm FINFET流程节点里启动3 Ghz性能

与ARM的合作伙伴关系旨在定义和开发开放式、独立于ISA的网络功能虚拟化(NFV)软件环境

博通公司(纳斯达克:BRCM)是有线和无线通信半导体解决方案的全球创新领导者。博通今天宣布推出新一代多核处理器架构，含业内最佳性能的64位内核。博通将利用其ARMv8-A架构许可证开发新颖的、拥有真正的服务器级别性能的NFV CPU内核，并将开发一流的用于网络、通信、大数据、存储和安全应用程序虚拟化网络加速器。

据了解，火神开发团队已成功打造出芯片，但由于一众老板不愿在产品线上进一步投资项目而被叫停。项目原定在2014年拿出样品，后来推迟至2015年，现在已经是2016年了，公告发布3年多以来博通并无公开展示过任何东西。

总部设在 加州的博通的发言人不愿确认芯片设计商博通仍会支持火神项目并拒绝进一步评论。

笔者注意到博通仍在继续开发四核64位ARMv8-A芯片系统，例如今年宣布的用于路由器、网关和网络附加存储的BCM58712和BCM58713。不过这些芯片系统使用的是ARM的Cortex-A57内核，而火神用的则是重新设计的博通独有的兼容ARMv8-A架构。

火神项目的解体令ARM服务器芯片系统领域空出了一大块。Applied Micro公司是设计X-Gene 兼容ARM家庭服务器中央处理器的商家，上个月被Macom收购。但Macom想将X-Gene这一块交给别人，相关部门的命运因此成了悬案。

另据了解，AMD则稳稳地聚焦旗下的x86 Zen处理器，而暂时将ARM服务器芯片计划束之高阁。未趴下的还有那些商家呢？ Cavium和旗下的ThunderX ARM数据中心还在，高通的Centriq服务器系统芯片将在本季度开始出样品并将于2017年下半年应市。

Moor Insights and Strategy公司的分析师Gina Longoria周二告诉记者，“基于ARM的服务器在市场上炒作了六十多年了，而在实际客户采用方面却没什么拿得出手。”

她表示，“现在供应商和客户势头似乎减弱了，Macom计划摒弃Applied Micro的X-Gene资产，AMD将ARM 服务器计划搁置起来专注x86服务器。但业内渴望除了英特尔外能有别的选择，这没有变。我希望多年来在ARM生态系统的投资可以在未来几年转化为积极的市场势头。”

业内也有传言说Cavium有意收购博通的火神设计图。Cavium发言人拒绝置评。