杰行倍道 和通共赢 杰和科技2016年终盛典邀您莅临！

秋去冬来，寒暑更替，2017悄然临近，为答谢广大客户的诚挚支持，杰和科技将于12月20日在深圳威斯汀酒店举办“杰行倍道 和通共赢 2016年度客户答谢暨新品推介会”。

秋去冬来，寒暑更替，2017悄然临近，为答谢广大客户的诚挚支持，杰和科技将于12月20日在深圳威斯汀酒店举办“杰行倍道 和通共赢 2016年度客户答谢暨新品推介会”。

此次答谢会以回馈客户为主，会上杰和科技将会与英特尔及合作伙伴们分享杰和在2016年取得的营销战绩，总 结服务上的不足和有待改进的部分，并对诚挚支持杰和发展的伙伴进行表彰，以示感谢。同时，对于2017年如何更好地为客户服务、提供匹配度和利用价值更高的产品，杰和也将与所有伙伴进行沟通交流。

会上，杰和为广大客户准备的重磅大礼：集模块化、独立风道设计、三级智能温控功能于一体的2U 8盘位机架式服务器原型设计产品，是否能满足您的财富需求？2017年，杰和在深度客制、快速交付服务上又将使出怎样的招数来满足您的各种挑剔？

杰和人深谙“取之于人，用之于人”的真理。企业要在万变的数据时代运筹帷幄，唯有尊重客需，敬畏客户，在和客户不断打交道的过程中，梳理客户需要解决的疑点难点，参悟并整理客户需求，才能让企业的产品比其他家竞品更懂得客户，而产品也更容易被客户接受。

深度客制，用差异化帮助您实现财富积累；快速交付，用高效成就您的每一次挑战，杰和科技愿与您同行共进，和通共赢。



