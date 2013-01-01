 服务器得这样，才能“撑得起”全球架构最完整的超融合！

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试想一下，不用部署设备，通过更改 CPU 密集型刀片服务器与存储密集型容量节点的比例就能优化系统，这样的硬件系统够不够 “硬”？为了支持全球架构最完整的超融合，思科搬出哪些够“硬”的服务器？
目前只有思科能够打造出具有自我感知和自我集成能力的系统，并为整个系统提供单点管理和连接！
如何做到？
该系统在设计上采用代理-服务结构，可以跨多个机箱、刀片机架和基于机架服务器的节点进行部署。因此，思科的独特优势在于，我们所提供的超融合解决方案能够将刀片和机架系统以及传统 SAN 存储整合到其架构之中，从而提供任何其他解决方案都无法媲美的灵活性！
那么具体哪些服务器能支持其架构，并节省部署时间呢？答案往下看！
思科 HyperFlex HX 系列超融合节点
由 Intel Xeon 处理器提供支持
上述三种配置中提供的每个节点均配备两个 Intel Xeon E5- 2600 v4 系列 CPU 处理器。此 Intel Xeon 产品系列是构建敏捷、高效的数据中心的核心。此处理器的性能和能效远远高于上一代 Intel Xeon 处理器。这款处理器具有更多核心，可根据系统要求以智能方式匹配核心、内存、缓存和 I/O 电源，从而提供更多线程、更多处理器缓存空间和更高的主内存速度，并降低能耗。每款思科 HyperFlex HX 系列节点均包含多种处理器选项：核心数量最多为 44个， 时钟频率最高为 2.6 GHz，主内存可在 128 GB 到 768 GB 之间进行选择。
统一的集成式基础设施管理
思科 UCS 管理环境能够处理集群的所有硬件管理功能。此管理环境可通过 VMware vSphere 插件进行访问，它能够为物理基础设施、数据平台和虚拟化层提供单一控制点。此外，思科 UCS 管理环境也可以通过直观的HTML 5 或 Java GUI、命令行界面 (CLI)，以及完全规范化的开放式 XML API 提供。
HyperFlex 统一的集成式基础设施管理
借助整个思科产品组合一致采用的思科 UCS 管理环境，超融合环境可以像其他思科基础设施（包括远程办公室和分支机构位置、企业计算、大数据和 Web 规模的 环境）一样进行管理和部署。
这下知道思科 HyperFlex 为什么叫做 “敏捷、高效且适应性强的解决方案” 了吧！其实思科在超融合领域的探索可不止于此！想了解更多未来远景？按照下方参与方式，参与到正在火热进行的思享家 “HyperFlex” 微话题中，与思科资深顾问工程师张亦安一起讨论、学习！
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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