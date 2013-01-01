 服务器得这样，才能“撑得起”全球架构最完整的超融合！

试想一下，不用部署设备，通过更改 CPU 密集型刀片服务器与存储密集型容量节点的比例就能优化系统，这样的硬件系统够不够 “硬”？为了支持全球架构最完整的超融合，思科搬出哪些够“硬”的服务器？

试想一下，不用部署设备，通过更改 CPU 密集型刀片服务器与存储密集型容量节点的比例就能优化系统，这样的硬件系统够不够 “硬”？为了支持全球架构最完整的超融合，思科搬出哪些够“硬”的服务器？

目前只有思科能够打造出具有自我感知和自我集成能力的系统，并为整个系统提供单点管理和连接！

如何做到？

该系统在设计上采用代理-服务结构，可以跨多个机箱、刀片机架和基于机架服务器的节点进行部署。因此，思科的独特优势在于，我们所提供的超融合解决方案能够将刀片和机架系统以及传统 SAN 存储整合到其架构之中，从而提供任何其他解决方案都无法媲美的灵活性！

那么具体哪些服务器能支持其架构，并节省部署时间呢？答案往下看！

思科 HyperFlex HX 系列超融合节点

采用 思科 HyperFlex HX220c M4 节点的小型集群：此配置包含最少三个节点、最多六个 1.2 TB SAS 驱动器（用于提供集群存储容量）、一个 120 GB SSD 元数据驱动器、一个 480 GB SSD 缓存驱动器，以及两个 64GB 充当引导驱动器的 SD 卡。

采用思科 HyperFlex HX240c M4 节点的容量密集型集群：此配置包含最少三个节点、最多 23 个 1.2 TB SAS 驱动器（用于提供集群存储容量）、一个 120 GB SSD 元数据驱动器、一个 1.6 TB SSD 缓存驱动器，以及两个 64GB 充当引导驱动器的 SD 卡。

计算密集型混合集群：此配置包含最少三个 HX220c/HX240c 超融合节点，如果需要，还可选择添加任意数量的思科 UCS B200 M4 刀片服务器以及 UCS C220/C240 机架服务器做为计算节点来提高计算能力。超融合节点按照前面描述的方式进行配置，计算节点则配有引导驱动器。我们要求最少使用三个超融合节点，您可以根据您的工作负载和存储要求添加刀片服务器。

由 Intel Xeon 处理器提供支持

上述三种配置中提供的每个节点均配备两个 Intel Xeon E5- 2600 v4 系列 CPU 处理器。此 Intel Xeon 产品系列是构建敏捷、高效的数据中心的核心。此处理器的性能和能效远远高于上一代 Intel Xeon 处理器。这款处理器具有更多核心，可根据系统要求以智能方式匹配核心、内存、缓存和 I/O 电源，从而提供更多线程、更多处理器缓存空间和更高的主内存速度，并降低能耗。每款思科 HyperFlex HX 系列节点均包含多种处理器选项：核心数量最多为 44个， 时钟频率最高为 2.6 GHz，主内存可在 128 GB 到 768 GB 之间进行选择。

统一的集成式基础设施管理

思科 UCS 管理环境能够处理集群的所有硬件管理功能。此管理环境可通过 VMware vSphere 插件进行访问，它能够为物理基础设施、数据平台和虚拟化层提供单一控制点。此外，思科 UCS 管理环境也可以通过直观的HTML 5 或 Java GUI、命令行界面 (CLI)，以及完全规范化的开放式 XML API 提供。

HyperFlex 统一的集成式基础设施管理

借助整个思科产品组合一致采用的思科 UCS 管理环境，超融合环境可以像其他思科基础设施（包括远程办公室和分支机构位置、企业计算、大数据和 Web 规模的 环境）一样进行管理和部署。

这下知道思科 HyperFlex 为什么叫做 “敏捷、高效且适应性强的解决方案” 了吧！其实思科在超融合领域的探索可不止于此！想了解更多未来远景？按照下方参与方式，参与到正在火热进行的思享家 “HyperFlex” 微话题中，与思科资深顾问工程师张亦安一起讨论、学习！