2016年十大数据中心故事

变化，是2016年数据中心行业的关键词。

ZD至顶网服务器频道 12月09日 新闻消息： 在这一年中，我们看到了软件开始真正吞噬硬件业务，虽然不那么情愿，但是传统硬件厂商得接受一个现实：数据中心客户需要软件定义存储、软件定义计算和软件定义网络的灵活性，来取代部分或者全部专有硬件设备的功能，而这已经冲击到硬件的销售。随着虚拟化巨头VMware极力推动软件定义数据中心的理念，最终变成一个可行的、可部署的选择，那么软件定义还将会带来更大的冲击。

云的崛起也在影响着数据中心业务，现在Amazon把自己数据中心内的大量数据转移到云中，这只需要数天时间，而不是数周或者数月。

我们看到2016年在数据中心领域发生的变化，只是2017年及以后发生各种事情的一个前兆。下面让我们来看看2016年在数据中心领域发生了哪些最重大的事件。

10、服务器市场的回落

在2015年第四季度之前，服务器市场已经连续7个季度稳定增长了，但是在2016年第一季度情况发生了变化，甚至到2016年第三季度变化更为明显。根据IDC的数据，2016年第三季度服务器收入同比下滑7%至125亿美元，其中x86服务器出货量环比下滑4.3%，导致x86服务器收入下滑3.1%。思科是一位一家销售额同比增长的美国服务器厂商。

但是IDC指出，2015年第三季度销售额表现特别突出是因为服务器的更新周期，这的确给今年第三季度造成了一些冲击。

9、存储市场停滞？

2016年也许是存储市场开始长期下滑的一年，因为越来越多的数据从专有存储设备转移到云、软件定义的解决方案以及基于服务器的解决方案中。

根据IDC的数据，2016年第二季度的全球企业存储系统收入基本上与2015年第二季度是持平的，大约是88亿美元。但是在第三季度，这部分市场同比下滑了大约3.2%至88亿美元。IDC指出，闪存存储和超大规模数据中心在该季度仍然呈现稳定增长的态势。

8、数据中心基础设施商品化加速

虚拟化和云的普及，正在给面向数据中心的服务器、存储和网络销售带来的负面影响，根据来自分析公司Technology Business Research（TBR）的报告，数据中心基础设施中只有行业行业标准服务部门是增长的。

据TBR估计，2016年第二季度现有数据中心厂商的收入同比缩减4.3%。但是，这笔支出很大一部分转向了行业标准服务器业务——占到了39.8%的收入。TBR表示，企业寻求通过行业标准服务器取代专有服务器和高端存储阵列的传统孤岛式部署的功能，作为构建服务器的基石，甚至是超融合平台的普及，以及对更集中化控制的要求，正在增加对软件定义网络的投资。

7. 新型服务器的到来

9月，包括AMD、Dell EMC、Google、HPE、IBM、Mellanox、Micron、NVIDIA以及Xilinx在内的多家技术公司推出了一个新的开放规范，据称这个规范将提升数据中心服务器性能高达10倍，让企业和云数据中心更有效地提升大数据、机器学习、分析和其他现代工作负载的表现，不过其中我们没有看到处理器巨头英特尔和服务器厂商联想的身影。

这个新的OpenCAPI标准是基于一个开放的高速路径，针对包括高级内存、加速器、网络和存储等技术，在服务器内更紧密地与这些功能集成。OpenCAPI提供了高带宽、低延迟的开放接口，数据速率达到25Gbps，最高数据传输速率为16Gbps。

6、艾默生网络能源公司获得新身份

艾默生网络能源公司（Emerson Network Power）是一家关键任务型设施技术的全球提供商，面向数据中心、通信网络、商用和行业环境中的关键应用，在2016年被卖给私募股权公司，并在12月正式更名为Vertiv。Vertiv还迎来了新任CEO Rob Johnson，他在2007年APC卖给施耐德电气的时候担任APC的总裁兼首席执行官。

Vertiv总部设立在俄亥俄州哥伦布市，在全球有超过2万名员工、超过25个制造和装配厂，被收购时的价格超过40亿美元。

5、电源管理厂商给渠道带来经常性收入

电源管理厂商在2016年迎来了新的经常性收入，重点放在服务上，让渠道合作伙伴有了数据中心盈利的新途径。

Eaton在2016年初发起了全面的软件攻势，旨在推动面向中端数据中心合作伙伴的软件、服务和经常性收入，给电源管理市场带来震动。

2月1日该公司发布了新的Intelligent Power Manager (IPM)软件，数据中心业务规模达到230亿美元的这家公司发起了“软件变现”的计划，旨在为合作伙伴推动高利润的软件和服务销售增长。

竞争对手APC by Schneider Electric在2015年推出了进军管理服务领域的计划，并在5月10日正式推出新的管理服务计划，按照战略服务提供商的话说，这将推动渠道的经常性收入复苏。该计划包括一个新的管理服务认证、市场开发资金、针对捆绑APC Smart-UPS和网卡的8%优惠，以及1年或者3年的延长质保，集成Smart-UPS电源管理和监控ConnectWise、N-Able、Kaseya以及AVG的管理服务平台。

4、AWS Snowmobile

AWS在11月底给“云容器”赋予了新的含义，推出了一种将把数据中心出货给云的卡车设计。这是一个22轮的拖车组合，有45英尺长的坚固的运输集装箱，有足够多的装置将100PB存储容量存储客户数据中心云到AWS。AWS预计使用AWS Transfer Accelerator传输75TB数据需要5-7天时间，AWS是唯一能做EB级大规模迁移的服务。

AWS Snowmobile包括来自AWS的评估服务及帮助支持，配置这个卡车接收来自数据中心的数据，在之后会开到AWS，数据导入Amazon S3或者Amazon Glacier。

3、运营商纷纷退出数据中心业务

一些大兴运营商正在退出数据中心业务，计划卖掉数据中心转向专注于核心业务。

CenturyLink在11月表示，计划以21.5亿美元将数据中心和主机托管业务卖给投资公司BC Partner的一组投资者，其中包括BC Partners、Medina Capital Advisors以及Longview Asset Management提供的资金。这次交易将把CenturyLink的57个数据中心和主机托管业务部署到该财团新成立的全球安全基础设施公司。CenturyLink将收到21.5亿美元现金，以及该安全基础设施公司价值1.5亿美元的少数股权。

据多个报道称，Verizon似乎也准备卖掉自己的数据中心资产。Verizon曾在今年初表示，将重新评估自己的数据中心战略，并在10月的金融分析师电话会议上证实，准备卖掉自己的数据中心资产。

2、VMware让软件定义数据中心指日可待

VMware致力于让自己的软件成为数据中心的基石。8月VMware迈出了重要一步，推出VMware Cloud Foundation，这是一个原生集成的基础设施堆栈，结合了VMware的vSphere服务器虚拟化技术、VSAN软件定义存储技术、以及NSX软件定义网络技术。

如果VMware Cloud Foundation是VMware的希望寄托，理论上数据中心的专有存储和专有网络设备会越来越少，这些功能将转向更强大的x86服务器，推着时间推移这将让成本更低、管理更容易。当然，这是理论上的，但现在还为时尚早。

1、Dell收购EMC 用心于数据中心业务

戴尔终于在9月完成了期待已久的EMC收购，成为全球最大的数据存储公司。但是这次收购不止是存储：EMC让戴尔成为全球最大的数据中心基础设施厂商。

戴尔和EMC的结合创造了一个数据中心基础设施巨擎，因为这涉及到全球第二大的服务器厂商、最大的存储厂商、虚拟化业界领导者及云技术提供商VMware，还有强大的网络和PC业务。

还不错，对于这家32年前在大学宿舍里创办的公司来说。