云图伙伴爱数说：云途漫漫，有“备”方能无患 

“随着业务云化的不断实践,云的部署领域已从外围应用,逐步向核心业务过渡。云上的业务和数据的价值正在不断提升。然而,几乎每隔一段时间,我们就会看到数据泄露、黑客入侵、或是亚马逊、微软等巨头因为服务器故障导致的服务崩溃。尽管我们已步入了云计算时代,但很多用户的数据安全意识依然很单薄,数据安全保护工作也基本是真空的状态。虽然没有绝对的安全,但我们仍然应该寻找相对有效的安全保护措施。常言道,有备无患,多一份数据保障,少一分业务隐忧。”

在上云的过程中,数据保护方案也需要有相应的变化。云化后的数据中心架构发生了颠覆性的变化,其复杂程度日益提高,数据量也呈现出爆炸式增长。与此同时,企业对于数据的连续性要求也更高。面对这些挑战,企业应该如何来确保数据安全呢?此时,一套成熟的云业务备份解决方案的重要性就不言而喻。

浪潮与爱数携手打造云业务备份解决方案

作为浪潮“云图计划”的重要技术伙伴之一,爱数致力于帮助用户解决云化趋势下的数据保护难题,提供全面可靠的云数据保护解决方案。浪潮与爱数共同推出基于云海OS平台的云业务备份解决方案,保障数据安全,帮助用户提升云数据安全等级。

爱数专注于提供数据管理基础设施,帮助用户应对数字化转型中的数据管理挑战。面向数据中心云化趋势,爱数AnyBackup Cloud+AnyBackup的基于不同云架构的广泛适应、高效的海量数据保护、物理化环境和虚拟化环境保护的统一管理,帮助客户轻松应对混合IT数据保护背景下的数据分布多样化、数据量持续激增、SLA要求越来越高等挑战。

浪潮云数据中心的核心组件——云海OS在为用户实现云化升级的同时,也需要更加成熟的数据保护方案保障用户数字化转型。云海OS InCloud Sphere虚拟化,能够同时管理5000台以上的服务器,支持50000个以上的虚拟资源节点,通过与爱数备份产品的融合,为用户提供了一套理想的云业务备份解决方案。

统一管理、弹性扩展、实现高效安全传输的云业务备份方案

云海OS 虚拟化InCloud Sphere产品提供了丰富、高效的底层接口通道,爱数AnyBackup配合InCloud Sphere实现数据备份。基于双方成熟稳定的产品进一步优化提升解决方案的能力,确保整个数据中心方案的平台安全和数据安全性,为用户呈现了具备高效保护、统一管理、可弹性扩展的云业务备份解决方案。

高效保护PB级数据

随着云化进程的不断发展,全球的数据量呈爆炸性增长趋势。浪潮-爱数云业务备份解决方案基于增量备份、数据重删和数据压缩等技术可为云数据中心、海量云数据提供高效的数据保护。

在PB级数据保护场景中,通过方案的整合优化,极大减少数据备份和恢复所需的时间;也可利用LAN-Free备份恢复、数据库细粒度恢复、第三代重复数据删除等技术,可大幅提升数据保护效率。此外,面向云数据中心大量存在的温数据、冷数据,可支持基于蓝光光盘、磁带离线介质、云存储介质的D2D2B(Disk to Disk to Blue-ray Disc)、D2D2T(Disk to Disk to Tape)、D2D2C(Disk to Disk to Cloud) 备份归档解决方案,基于不同的数据“温度”将正确的数据放在正确的位置。

统一管理多灾备节点

浪潮-爱数云业务备份解决方案支持面向分支机构的统一管理,以及多灾备站点的集中灾备监控,极大地简化了数据保护管理运维的复杂度。该方案可根据其提供的详细的信息:如CPU、内存使用率、磁盘状况等设备信息,任务完成情况、备份保护覆盖的范围、任务成功率、失败任务分析等业务信息,并生成详细的运营运维分析报表,为IT管理员提供更多的辅助决策依据,以便及时优化云数据备份策略。

开放、弹性扩展的架构设计

浪潮-爱数云业务备份解决方案以其开放的特性,基于Open API的设计,可对接爱数灾备产品AnyBackup,以及基于OpenStack或其他开源框架实现的第三方的运维平台或管理门户,为不同行业用户打造更符合自身不同需求的业务备份方案。

此外,该方案坚持开放的态度,其架构弹性可扩展,不影响原来业务稳定运行的前提下可灵活Scale Out 弹性扩展,可充分满足未来扩展的需求,满足业务不断发展的需求。

根据用户需求实现云平台数据异地容灾

传统数据保护模式下,通常只关注本地数据的安全,而忽视了异地数据容灾和核心业务数据持续保护的需求。然而,当本地数据中心遭受灾难时,若无异地容灾,将可能导致业务中断及其他损失,因此,数据的异地灾备也显得尤为重要。

基于此,浪潮与爱数打造的云业务备份方案,支持将本地数据灾备到异地,从而实现异地灾备,可保障在发生场地性灾害时,在异地灾备场地快速恢复业务。

浪潮携手爱数,汲取双方优势,进行互补,共同为客户提供安全可靠的解决方案。爱数与浪潮的合作只是浪潮云图计划的一个代表性缩影。浪潮的云图计划基于开放的态度,致力于打造融合、开放、安全、共赢的云生态版图。“云”这个概念虽然已经不新,但是“用户真正用起来”的过程中免不了遭遇难题,浪潮希望与众伙伴共建云图,帮助用户实现云落地。