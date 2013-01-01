云图伙伴爱数说：云途漫漫，有“备”方能无患 

“随着业务云化的不断实践，云的部署领域已从外围应用，逐步向核心业务过渡。云上的业务和数据的价值正在不断提升。然而，几乎每隔一段时间，我们就会看到数据泄露、黑客入侵、或是亚马逊、微软等巨头因为服务器故障导致的服务崩溃。

“随着业务云化的不断实践，云的部署领域已从外围应用，逐步向核心业务过渡。云上的业务和数据的价值正在不断提升。然而，几乎每隔一段时间，我们就会看到数据泄露、黑客入侵、或是亚马逊、微软等巨头因为服务器故障导致的服务崩溃。尽管我们已步入了云计算时代，但很多用户的数据安全意识依然很单薄，数据安全保护工作也基本是真空的状态。虽然没有绝对的安全，但我们仍然应该寻找相对有效的安全保护措施。常言道，有备无患，多一份数据保障，少一分业务隐忧。”

在上云的过程中，数据保护方案也需要有相应的变化。云化后的数据中心架构发生了颠覆性的变化，其复杂程度日益提高，数据量也呈现出爆炸式增长。与此同时，企业对于数据的连续性要求也更高。面对这些挑战，企业应该如何来确保数据安全呢？此时，一套成熟的云业务备份解决方案的重要性就不言而喻。

浪潮与爱数携手打造云业务备份解决方案

作为浪潮“云图计划”的重要技术伙伴之一，爱数致力于帮助用户解决云化趋势下的数据保护难题，提供全面可靠的云数据保护解决方案。浪潮与爱数共同推出基于云海OS平台的云业务备份解决方案，保障数据安全，帮助用户提升云数据安全等级。

爱数专注于提供数据管理基础设施，帮助用户应对数字化转型中的数据管理挑战。面向数据中心云化趋势，爱数AnyBackup Cloud+AnyBackup的基于不同云架构的广泛适应、高效的海量数据保护、物理化环境和虚拟化环境保护的统一管理，帮助客户轻松应对混合IT数据保护背景下的数据分布多样化、数据量持续激增、SLA要求越来越高等挑战。

浪潮云数据中心的核心组件——云海OS在为用户实现云化升级的同时，也需要更加成熟的数据保护方案保障用户数字化转型。云海OS InCloud Sphere虚拟化，能够同时管理5000台以上的服务器，支持50000个以上的虚拟资源节点，通过与爱数备份产品的融合，为用户提供了一套理想的云业务备份解决方案。

统一管理、弹性扩展、实现高效安全传输的云业务备份方案

云海OS 虚拟化InCloud Sphere产品提供了丰富、高效的底层接口通道，爱数AnyBackup配合InCloud Sphere实现数据备份。基于双方成熟稳定的产品进一步优化提升解决方案的能力，确保整个数据中心方案的平台安全和数据安全性，为用户呈现了具备高效保护、统一管理、可弹性扩展的云业务备份解决方案。

高效保护PB级数据

随着云化进程的不断发展，全球的数据量呈爆炸性增长趋势。浪潮-爱数云业务备份解决方案基于增量备份、数据重删和数据压缩等技术可为云数据中心、海量云数据提供高效的数据保护。

在PB级数据保护场景中，通过方案的整合优化，极大减少数据备份和恢复所需的时间；也可利用LAN-Free备份恢复、数据库细粒度恢复、第三代重复数据删除等技术，可大幅提升数据保护效率。此外，面向云数据中心大量存在的温数据、冷数据，可支持基于蓝光光盘、磁带离线介质、云存储介质的D2D2B（Disk to Disk to Blue-ray Disc）、D2D2T（Disk to Disk to Tape）、D2D2C（Disk to Disk to Cloud） 备份归档解决方案，基于不同的数据“温度”将正确的数据放在正确的位置。

统一管理多灾备节点

浪潮-爱数云业务备份解决方案支持面向分支机构的统一管理，以及多灾备站点的集中灾备监控，极大地简化了数据保护管理运维的复杂度。该方案可根据其提供的详细的信息：如CPU、内存使用率、磁盘状况等设备信息，任务完成情况、备份保护覆盖的范围、任务成功率、失败任务分析等业务信息，并生成详细的运营运维分析报表，为IT管理员提供更多的辅助决策依据，以便及时优化云数据备份策略。

开放、弹性扩展的架构设计

浪潮-爱数云业务备份解决方案以其开放的特性，基于Open API的设计，可对接爱数灾备产品AnyBackup，以及基于OpenStack或其他开源框架实现的第三方的运维平台或管理门户，为不同行业用户打造更符合自身不同需求的业务备份方案。

此外，该方案坚持开放的态度，其架构弹性可扩展，不影响原来业务稳定运行的前提下可灵活Scale Out 弹性扩展，可充分满足未来扩展的需求，满足业务不断发展的需求。

根据用户需求实现云平台数据异地容灾

传统数据保护模式下，通常只关注本地数据的安全，而忽视了异地数据容灾和核心业务数据持续保护的需求。然而，当本地数据中心遭受灾难时，若无异地容灾，将可能导致业务中断及其他损失，因此，数据的异地灾备也显得尤为重要。

基于此，浪潮与爱数打造的云业务备份方案，支持将本地数据灾备到异地，从而实现异地灾备，可保障在发生场地性灾害时，在异地灾备场地快速恢复业务。

浪潮携手爱数，汲取双方优势，进行互补，共同为客户提供安全可靠的解决方案。爱数与浪潮的合作只是浪潮云图计划的一个代表性缩影。浪潮的云图计划基于开放的态度，致力于打造融合、开放、安全、共赢的云生态版图。“云”这个概念虽然已经不新，但是“用户真正用起来”的过程中免不了遭遇难题，浪潮希望与众伙伴共建云图，帮助用户实现云落地。