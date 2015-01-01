【IT最大声12.10】Magic Leap“造假”：新品将产！

《纽约时报》报道称，特朗普目前正在召集科技界最大企业的老总们于12月14日去纽约进行圆桌讨论，但至今确认出席的暂时只有两家公司的CEO。这两名CEO分别是甲骨文公司的CEO Safra Catz和思科系统公司的CEO Chuck Robbins。
——美国总统大选期间，硅谷的精英们绝大多数都站在了特朗普的对立面。特朗普对于硅谷也没有好脸色，且从不掩饰。但竞选成功后，特朗普对于美国科技行业的表态稍有缓和。因此，外界此前也预期，特朗普可能会召集硅谷大佬们会面。
Alphabet旗下谷歌日前表示，公司现正按计划购买足够的可再生能源储备，这些能源将足以涵盖公司明年在全球范围内的电力消耗。
——谷歌全球基础设施和能源主管加里-达马西表示，公司现在的重点是与数据中心和其他重要业务所在地区签订区域性的能源合作协议。由于旗下企业往往无法明确设备在使用何种类型的电力供应设施，以及在许多关键运营市场没有足够的可再生能源资源这一点，谷歌才下定决心购买足以涵盖公司明年在全球范围内电力消耗的可再生能源。
Red Hat正在将自己的OpenShift平台即服务（PaaS）云扩展到Google Cloud Platform上。在此之前的几天，Red Hat刚刚完成了将自己的JBoss软件堆栈带入OpenStack中。
——Red Hat将作为OpenShift Dedicated的服务提供商。有了OpenShift Dedicated，客户可以专注于应用开发和部署，而不是管理和运营托管任务。因为这是一款公有云产品，所以开销工作将由Red Hat和Google来做。
半导体业内多名知情人士透露，博通（Broadcom）将取消旗下服务器级别64位ARM芯片系统开发项目。
——博通被Avago收购，博通旗下代号为“火神”（ Vulcan）的项目看起来难逃一劫，拟将逐渐淡出。记者了解到，该项目的工程资源已被悄悄地转移到其他产品领域，有关员工也已离职或被裁掉。据说火神设计人员均去了别的半导体巨头竞争对手那谋职，博通服务器级别处理器之梦因此无疾而终。
硅谷付费媒体《The Information》爆出美国增强现实（AR）公司Magic Leap造假重大消息后，该公司首席执行官罗尼-阿博维兹（Rony Abovitz）发布了一连串的推文和博文，以对这篇文章作出的回应。不过阿博维兹并没有直接地反驳这篇文章，也没有提供该公司即将面世产品PEQ的技术细节。他称，PEQ即将开始量产。
——阿博维兹的推文称，“对那些坏脾气的科技博客作者，我们产品发货后你们也将能够玩一把。”“我们推出产品后，大家——怀疑者和朋友——将能够亲自尝试Magic Leap。”