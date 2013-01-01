ZDNet服务器频道VMware发布“不酷，但非常有用的”集成容器

VMware发布“不酷，但非常有用的”集成容器

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

VMware发布了宣传已久的vSphere Integrated Containers（VIC），让vSphere成为一个运行容器的理想平台。

作者：孙博 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2016年12月13日

关键字：VMware

ZD至顶网服务器频道 12月13日 新闻消息：VMware发布了宣传已久的vSphere Integrated Containers（VIC），让vSphere成为一个运行容器的理想平台。

 VMware发布“不酷，但非常有用的”集成容器

此前有很多专家认为，容器有可能会让虚拟机消亡，特别是容器更轻、更快、更适合开发那种能够在大规模网络以及有移动设备的情况下运行良好的应用。VMware的立场一直是认同容器是很棒的技术，在虚拟机内运行更是如此。

这个论点是基于以虚拟机为核心的生态系统要比容器生态系统更成熟、并且已经形成付费的模式这个事实。VMware认为，企业机构在已经构建好运行虚拟机、稳定且熟悉的环境运行容器是有意义的。

正如VMware在首次公布VIC时所说的，这“也许不酷，但是非常有用”。

VMware还坦言，相比开发者来说运营人员对这种方法会感到更加兴奋。为了激发开发者的热情，VMware做了两件事情。

首先就是让VIC有一个兼容Docker的接口，外加一个容器管理门户，以及一个注册表来追踪容器。

其次是开源注册表（也就是Harbor），另外有一个名为“Admiral”的工具，将容器支持添加到vRealize Automation中，从而帮助实现自动化。“VIC Engine”是一个在vSphere上部署Virtual Host（vApp）的工具。这个vApp可以Docker，这是开发者所关心的。

VMware知道，VIC并不是适合于所有人：主要针对vSphere用户。因此VMware还未那些喜欢虚拟机内容器的用户推出了Lightware和Photon容器技术，但是并没有使用太多的VMware堆栈。

VMware发布“不酷，但非常有用的”集成容器

VMware如何把容器融合到一起的？

分析公司Gartner将如何获得开发者的关注作为VMware今年在x86虚拟化魔力象限中面临的主要挑战。通过发布VIC，VMware显示了自己对开发者的关心，那么开发者们，你们买单吗？

    科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.03 分
云能力：8.4 分
营业额：37.7亿美元[2011]
云服务：VMware云基础架构套件

查看更多 >>

文章评论
  登录 (没有帐户？快速注册)
使用第三方帐号登录:
邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

行业云|用友U8|GSLB|VDI|华为Tecal RH5885 V2|HP AppSystem for Hadoop|Red Hat Enterprise MRG Grid|应用安全|Teradata Aster|虚拟专用网络|Windows Live|H3C BYOD|思科云计算网络|万网云邮箱|芯片组虚拟化|微软云计算|ClearPass|SAP大数据|VMware Veloxum|Citrix XenServer | 桌面云 科技行者 科技行者第八期 | 多引擎在线扫描 Taptu | 制造千人会 中国制造千人会 mic1000
北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-2 京ICP证161336号京公网安备 11010802021500号
举报电话：010-62428333-5060　举报邮箱：jubao@zhiding.cn