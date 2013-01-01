 VMware发布“不酷，但非常有用的”集成容器

VMware发布了宣传已久的vSphere Integrated Containers（VIC），让vSphere成为一个运行容器的理想平台。

ZD至顶网服务器频道 12月13日 新闻消息：VMware发布了宣传已久的vSphere Integrated Containers（VIC），让vSphere成为一个运行容器的理想平台。

此前有很多专家认为，容器有可能会让虚拟机消亡，特别是容器更轻、更快、更适合开发那种能够在大规模网络以及有移动设备的情况下运行良好的应用。VMware的立场一直是认同容器是很棒的技术，在虚拟机内运行更是如此。

这个论点是基于以虚拟机为核心的生态系统要比容器生态系统更成熟、并且已经形成付费的模式这个事实。VMware认为，企业机构在已经构建好运行虚拟机、稳定且熟悉的环境运行容器是有意义的。

正如VMware在首次公布VIC时所说的，这“也许不酷，但是非常有用”。

VMware还坦言，相比开发者来说运营人员对这种方法会感到更加兴奋。为了激发开发者的热情，VMware做了两件事情。

首先就是让VIC有一个兼容Docker的接口，外加一个容器管理门户，以及一个注册表来追踪容器。

其次是开源注册表（也就是Harbor），另外有一个名为“Admiral”的工具，将容器支持添加到vRealize Automation中，从而帮助实现自动化。“VIC Engine”是一个在vSphere上部署Virtual Host（vApp）的工具。这个vApp可以Docker，这是开发者所关心的。

VMware知道，VIC并不是适合于所有人：主要针对vSphere用户。因此VMware还未那些喜欢虚拟机内容器的用户推出了Lightware和Photon容器技术，但是并没有使用太多的VMware堆栈。

VMware如何把容器融合到一起的？

分析公司Gartner将如何获得开发者的关注作为VMware今年在x86虚拟化魔力象限中面临的主要挑战。通过发布VIC，VMware显示了自己对开发者的关心，那么开发者们，你们买单吗？