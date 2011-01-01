中国服务器虚拟化市场：华为稳居第二，增长率第一

近期，从IDC提供的《PRC SDC&VCC Software Tracker 》中的数据获悉，华为公司依靠企业级开放的云操作系统FusionSphere，以22%的份额在中国服务器虚拟化市场中稳居第二，占据国内厂商份额和同比增长率双料第一。

现如今，在服务器虚拟化这样一个竞争激烈的市场中，各路厂家摩拳擦掌，不甘示弱。近期，从全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商IDC提供的《PRC SDC&VCC Software Tracker 》中的数据获悉，华为公司依靠企业级开放的云操作系统FusionSphere，以22%的份额在中国服务器虚拟化市场中稳居第二，占据国内厂商份额和同比增长率双料第一。华为凭借其在性能和市场增长方面的强劲表现，成为进入全球Top5供应商的唯一一家非美国公司。



这份报告数据向业界透漏了这样几个重要信息：



· 华为连续三年超过50％增长，并在2016H1以 76.6％的增长率 带动整个服务器虚拟化市场高速发展。



· 全球虚拟化市场虽然非常成熟，面临着饱和和商品化的趋势。但是，虚拟化的出货量仍然保持健康增长。



· 在软件定义计算领域，容器和云系统软件作为下一代应用和基础设施的关键技术，存在巨大的潜力和未来成就商业成功的机会。



· 华为基于OpenStack架构的FusionSphere云操作系统能为电信、政府、金融、媒资等行业针对公有云、私有云、混合云等场景提供完整的硬件、软件、服务整体解决方案，是一家实力强劲的服务器虚拟化提供商。



为什么FusionSphere能够得到国内本地市场如此青睐呢？这主要归功于它开放、高性能、高可靠的能力。



首先，华为FusionSphere深度融合OpenStack开源架构，本着“源于开源，强于开源，回馈开源”的理念，持续保持与OpenStack社区的互动。超过600名华为研发工程师参与OpenStack项目，社区中有6个项目PTL和19个核心开发者。华为FusionSphere开放的API接口，结合ISV、第三方合作伙伴和开发者丰富的联合创新和集成经验，为企业IT转型和业务云化提供有力保障。



其次，在业界权威的SPECvirt性能测试中，华为FusionSphere连续3年不断刷新纪录，持续领跑最高测试成绩。



同时，在容灾方面，华为是业界唯一基于OpenStack架构实现跨DC容灾方案的厂家，保证了企业关键业务的连续性。



最新FusionSphere版本，为了进一步满足企业关键业务上云的诉求，发布了物理机服务，支持可视化安装配置，IPMI带外管理，物理机生命周期管理，自动挂载存储，连接虚拟网络等多项特性。同时，容器服务的整合进一步奠定了FusionSphere云操作系统在中国的王者地位。FusionSphere的容器服务基于Kubernetes集群管理，提供图形化应用建模，一键式应用自动化部署，定时、周期和策略配置等灵活的弹性伸缩，基于拓扑的组件健康状态管理，集群和容器状态监控等众多功能，为占据未来容器市场抢足了先机。



华为云计算已服务于全球130多个国家和地区，超过2500家的客户，与多家合作伙伴联合打造了公有云、政务云、教育云、金融云、媒资云等行业云最佳实践。



目前，中国服务器虚拟化市场仍然保持健康增长。基于OpenStack架构的FusionSphere云操作系统凭借自己开放的云生态、强劲的性能表现、可靠的容灾能力，在未来市场中的表现如何，让我们拭目以待！