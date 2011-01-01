 机架也玩高密度 杰和推高性能四节点整机

杰和科技近期推出的新品GCR2512Q-RF是一款精心设计、性能卓越、安全可靠的高密度服务器，通过从硬件、系统、应用等多层次深度定制化。

在企业的信息化过程中，服务器是企业实现高效管理的关键。市场服务器种类繁多，很多企业在选择服务器采购时十分头痛，既要考虑服务器的体积、功耗、发热量等物理参数，也要考虑如何在有限的空间内实现更多服务器的部署，每一个环节都与企业成本相关。

普通的机架式服务器多使用独立电源和风扇设计，电源和散热系统的效率实现大打折扣，在整机成本的控制上也居高不下。若使用塔式服务器，则需使用多台同时工作，才能满足企业对服务器应用的需求。所有个体组合，占用空间大，个体独立也不易管理。显然，普通机架和塔式都不是企业级服务器的最好方案。

高密度机架式服务器正是为解决企业级大量数据运营的需求而来。一般来讲，高密度服务器是将多台服务器装到一个机柜里面，不仅可以节省空间，管理上也更为便捷。客户可根据自己需求，通过可扩展、双主板、横向扩展等方式，满足企业需求；共享电源、风扇的设计、采用虚拟化技术降低网卡组件设备、模块化设计，能更好地降低服务器的整体功耗。

杰和科技近期推出的新品GCR2512Q-RF是一款精心设计、性能卓越、安全可靠的高密度服务器，通过从硬件、系统、应用等多层次深度定制化，能够实现根据企业不同需求，提供从主板、机箱结构、元器件选用、接口配置到智能管控的全方位一体化设计，适用于大型企业、HPC集群、数据中心和云计算等应用场景。

在性能方面，杰和GCR2512Q-RF搭载Intel 至强 E5-2600v3/v4系列处理器，处理器核心数高达22个，最大支持16个DDR4内存，3个3.5英寸SAS/SATA /SSD硬盘，能够适应高负载需求，拥有卓越的性能与计算力。

空间容量，2U机箱内杰和GCR2512Q-RF提供4个节点，是1U机架服务器的4倍，节省空间高达75%。

能耗方面，杰和GCR2512Q-RF选用1600w plus钛金电源模块，50%负载下电源模块效率高达94%，降低能源损耗，提升利用效率。

高效节能风扇、优化的系统散热设计，每个节点与电源风道自动隔离，有效提升散热效率，降低散热损耗。同时，杰和科技对其进行了BIOS/BMC开发和系统软件开发，其节点无线缆，硬盘等关键部件支持热插拔快速安装和更换服务器节点，这为企业快速部署和后期的高效维护都提供了优质保证。

杰和GCR2512Q-RF在整机内部设计上的精良考究，是经过与客户不断沟通和需求整理积累的经验。“取之于人，用之于人。”杰和的精湛工艺最终都将更好地服务于客户，解决客户应用和价值的需求，这就是杰和深度客制化价值意义。