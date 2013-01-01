思科将在明年3月底关闭Intercloud公有云服务 

据了解，思科将在明年关闭自己Intercloud Services (CIS)公有云。

据了解，思科将在明年关闭自己Intercloud Services (CIS)公有云。

我们从思科云平台及服务部门副总裁Kip Compton那里得到该服务将终止的消息。

Compton表示：“今天我们正在采取一项重要的措施，更好地调整我们的资源，让我们有能力执行思科的云战略。从2017年3月31日开始，CIS多租户托管平台将关闭，所有租户将全部完全迁移到其他平台。”

思科在2014年9月宣布推出Intercloud，将其定位为一个能够在数据中心之间轻松迁移工作负载的基于OpenStack的平台，并认为该平台可以很好地将自己及合作伙伴的业务转型为订购服务。

这个愿景执行起来明显要比预期地更加难以实现，因为Compton在信中表示，思科现在决定专注于“企业混合云和SP网络功能虚拟化”。

“我们所有努力都需要共同推动这项战略，这样我们就可以为这些关键领域的客户提供有竞争力的产品。根据我们对资源和一致性的评估，对CIS平台的持续投资将不会有助于我们执行思科云战略，这一点是很明显的。”

思科此前已经表示，打算在混合服务中弱化Intercloud，但是并没有明确表示终止该平台。

Compton表示，这项决定“并不是我们企业组织任何举措的反映”，而是一项战略决定。

该平台的用户“将从明天开始陆续收到关于该平台关闭的消息”。

Compton表示，“现在我们的重点应该放在如何成功地将该平台上的用户迁移出来，同时确保我们提供了可靠的可用性和性能，直到最后一个用户成功迁出。我们将与所有用户紧密合作，确保他们向其他平台的迁移，我们将在他们需要的时候提供帮助。”

“我知道，这是一个艰难的时刻，公布这个消息肯定会对我们CIS客户和我们自己的团队带来巨大冲击。我仍然承诺对此事的透明度。”

据了解，那些已经采用了该平台的服务提供商也许可以在3月31日终止日之后保留CIS，其他已经实施并且独立思科之外运行CIS也可能会暂缓执行。

了解Intercloud的人士表示，在所有表现较为突出的公有云中Intercloud并排不到前面。

OpenStack公有云的发展一直比较坎坷：Rackspace认为自己可以基于公有云平台构建业务，但还是碰到了钉子。惠普推出了自己的Helion公有云。如果思科确实要改变这个发展方向，那么OpenStack军团就有一些事情要谨慎思考了。