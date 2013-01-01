IDC公布2017年亚太地区数据中心10大预测

IDC发布《IDC FutureScape：2017年全球数据中心预测：APeJ影响》报告，强调数据中心内一系列成熟的技术，对于那些寻求数字化转型的企业机构来说至关重要。

IDC亚太区发布了最新题为《IDC FutureScape：2017年全球数据中心预测：APeJ影响》的报告，强调数据中心内一系列成熟的技术，对于那些寻求数字化转型的企业机构来说至关重要。未来“DX经济”需要一个高度精确、完全自动化的无人数据中心，利用预测分析减少停机时间。这是一项承诺，但是目前对很多老旧组织机构来说，现实是数据中心环境中仍然存在明显的技术复杂性，尽管云改善了效率和敏捷性。

“这次谈论重点放在数字化转型的业务方面，忽略技术型数据中心环境的复杂性。现在业务和ICT的融合引发了必要的一致性，”IDC亚太区数据中心高级研究经理Glen Duncan。

IDC亚太区分享了2017年及更长一段时间内将会给企业机构带来最大影响的数据中心预测。

1、数据中心愿景。到2018年，数据密集型行业内35%的企业将采用正式的数据中心规划、采购和治理流程来加速数字化转型。

2、下一代工作负载。到2019年，企业机构的数据中心投资中有25%将用于支持下一代上下文工作负载例如认知计算/人工智能、机器学习和增强现实。

3、PAYG IT。到2018年之前，付费即用/使用模式将在内部和外部物理IT和数据中心资产开支中占比25%，加强业务和IT合作伙伴关系。

4、智能数据中心。在2017年，只有20%的企业将按照计划部署软件定义数据中心，因为对关键设置的容量限制会拖慢转型进度。

5、多云操作。随着企业对不断变化的数据使用模式做出反应，2018年之前他们的ICT开支中有45%将是主机托管、托管云、以及公有云数据中心混合的模式。

6、本地云交付。到2019年，20%的本地基础设施将支持地域独立的下一代工作负载，这些工作负载通过集成一体机上的IaaS/PaaS堆栈直接连接到公有云或者托管云上。

7、机架级IT。在3年内，机架级超融合和超大规模将在服务器/存储/网络部署中占比30%，推动电源和冷却设计的变化。

8、动态连接。在2017年，25%的企业将采用基于策略的叠加网络在数据中心、云和分支机构之间快速且安全地迁移数据和工作负载。

9、电能保障。到2019年，领先的数据中心运营商将减少对电网的依赖，所有数据中心能源需求中有10%将通过专有的、私人发电源来满足。

10、数据中心淘汰。在接下来的2年中，有30%的大型和中型企业将遭遇由电力交付和硬件淘汰所导致IT工作负载配置不匹配带来的服务器故障。

“在企业机构进行数字化转型的过程中，他们底层的云和数据中心基础设施必须以相同的速度、并行地发展成熟，”IDC亚太书中心高级研究分析师Cythia Ho表示。“否则，业务线和IT部门就会步调不一致。这将导致两个部门关系进展，裂缝变大。除了制约业务之外，这还将导致影子IT的滋生。”

最后，IDC预测混合数据中心环境将继续发展成为APeJ地区的新常态。这将反应在第5点中，到2018年将有45%的企业ICT开支是内外部环境的混合。随着混合云向移动设备和传感器等边缘设备的扩展，IDC预计这种环境将变得更加分散和复杂。