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VMware立足vCloud Air对Cloud Foundation进行beta测试

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VMware公司悄然要求beta测试人员开始立足其自家云vCloud Air进行Cloud Foundation测试。

杨昀煦 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2016年12月14日

关键字：VMware 云测试 vCloud Air

VMware公司悄然要求beta测试人员开始立足其自家云vCloud Air进行Cloud Foundation测试。

虚拟巨头的云方案如今已经成为一类小众服务：该公司在其2015财年电话会议当中撤回了发展为世界全线云服务运营商的野心。当然，该公司还拥有一套备用计划，即与IBM、Century Link以及OVH等巨头级合作伙伴共同运行VMware支持下的云方案，并借此推动vSphere的进一步普及，最终使得用户能够在云端与内部设施中享受到同样的运行环境。VMware公司的计划无疑是利用了人类天然的惰性——无论是在云端还是内部，人们都更倾向于使用自己已经掌握的方案，而不愿另行学习全新知识。

这项计划在VMworld 2016大会上愈发成熟，而Cloud Foundation正是其发展的一大里程碑。根据VMware公司所言，这套整合了vSphere、Virtual SAN以及NSX网络虚拟化方案的捆绑包将允许大家将整体软件定义数据中心迁移至云端，而非单纯将工作负载迁移至类似的虚拟机管理程序内。

IBM公司很快加入Cloud Foundation阵营当中，而VMware方面亦承诺其vCloud Air版本亦即将推出。

由于我们此前注意到VMware方面正在为Cloud Foundation在vCloud Air上的试运行工作物色beta测试人员，因此基本可以肯定VMware的准备工作已经大体就绪。

目前尚不清楚beta版本将何时上线，或者大家需要如何参与相关beta测试工作。

不过我们至少能够确定，这一切将只是时间问题。

如果有朋友已经加入该测试项目，并且勇于无视VMware方面提出的非披露协议，请与我们联系～

综合评分：8.03 分
云能力：8.4 分
营业额：37.7亿美元[2011]
云服务：VMware云基础架构套件

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