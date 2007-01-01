京津冀大数据协同发展高峰论坛在京举行——SinoBBD与北京大数据研究院达成战略合作

12月12日，以“京津冀大数据协同发展”为主题的中关村大数据日暨京津冀大数据协同发展高峰论坛在北京中关村自主创新示范区会议中心开幕。

12月12日，以“京津冀大数据协同发展”为主题的中关村大数据日暨京津冀大数据协同发展高峰论坛在北京中关村自主创新示范区会议中心开幕。本届大会汇聚国内外大数据领域知名专家、企业领袖参会。会议旨在搭建京津冀大数据协同创新平台，促进北京大数据科技和创新建设、天津大数据带动和支撑建设、河北大数据承接和转化建设，以大数据产业发展推动京津冀协同创新进程。

作为京津冀大数据产业示范项目，北京供销大数据集团（英文简称“SinoBBD”）与北京大数据研究院进行《北京供销大数据集团京津冀一体化国家级大数据中心建设和研究》战略签约，双方将携手打造京津冀一体化国家级大数据中心项目。

北京供销大数据集团总裁陈静红（右二）与北京大数据研究院秘书长孙华（右一）代表双方进行战略签约，北京供销大数据集团党委书记、副董事长肖立国及政府领导进行助签。

今年4月，中共中央政治局召开会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。会议指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。10月，习近平总书记提出：“以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心”，这为发展全国性的大数据中心指明了方向，更为大数据京津冀一体化步入“快车道”提供了难得的发展机遇。在此国家战略推进的大背景下，借助本次“大数据日”高峰论坛的契机，北京供销大数据集团京津冀一体化国家级大数据中心项目正式启动。

签约仪式上，北京大数据研究院秘书长孙华表示：北京大数据研究院的目标是建成国际一流的大数据教育、科研创新和产业化平台，而产学研用的良性发展离不开优秀企业的协助与支撑。而技术实力雄厚，且极具创新精神的北京供销大数据集团，已率先在北京、上海、广州、贵阳、承德、长春等国家大数据节点城市优先布局大数据产业园，进而形成了全国范围内最大规模的第三方中立数据中心集群，建设了能够服务全国的大数据中心网络，这为建设全国一体化的国家大数据中心项目提供了良好的基础条件。

作为大数据领域“国家队”的重要一员，北京供销大数据集团CTO王帅宇在会上发表“用‘一体化’的力量赢得未来”的精彩演讲。他表示， “大数据时代”是当之无愧的时代标签，大数据行业的发展速度让人吃惊，也让人兴奋，但更让我们需要肩负起历史赋予的使命。从IT时代过渡到DT时代，企业、产业，乃至国家的发展都离不开大数据技术支撑，我们正在面对大数据的“交互需求”，如何满足这一需求，将是北京供销大数据集团需要思考和实践的核心领域。而习近平总书记已经为我们找到了答案，打造“一体化“的国家大数据中心，整合碎片信息，消灭信息孤岛，让数据充分的流通、交互。

北京供销大数据集团CTO王帅宇发表“用‘一体化’的力量赢得未来”的精彩演讲

在现阶段，数据交互的核心就在于“一体化”，它的力量将成为未来五年重塑大数据业态的支配性力量。北京供销大数据集团自诞生之日起就肩负着大数据领域“国家队”的产业使命。在业务开拓的过程中，SinoBBD秉承着合作共赢的精神，将国家大数据一体化落地放在首位，并依此形成了长远的产业化布局和开放融合的接口。未来，北京供销大数据集团将与北京大数据研究院及更多的合作伙伴一道，建设并推动京津冀一体化国家级大数据中心项目的服务领域，以大数据“一体化”的力量，更好地促进京津冀协同发展规划落地，促进大数据产业的蓬勃发展。