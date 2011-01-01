Relay2携边缘计算云方案参加中国移动全球合作伙伴大会

2016年12月18-21日，2016中国移动全球合作伙伴大会将在广州保利展馆举办，中国移动与合作伙伴一起分享“大连接”战略的目标愿景。作为中国移动的重要合作伙伴之一，Relay2携边缘计算产品参加了此次盛会。

2016年12月18-21日，2016中国移动全球合作伙伴大会将在广州保利展馆举办，中国移动与合作伙伴一起分享“大连接”战略的目标愿景。作为中国移动的重要合作伙伴之一，Relay2携边缘计算产品参加了此次盛会，与中国移动共同展示了在云计算与大数据业务创新应用背景下，边缘计算产品如何有效帮助企业客户重塑网络与业务的创新价值。

【在“大连接”的背景下，万物互联的世界需要边缘计算】

数字化改变了人与世界的连接方式，同时也给传统的通信业务流程带来了巨大的压力。因此，中国移动在转型的关键时刻提出“大连接”战略，表明数字化转型的决心与方向。但是，在“大连接”的背景下，物联网、车联网、VR/AR类应用的爆发，这种云和端之间存在巨大数据量，以及对延时极其敏感的业务促使市场开始从另外一个方向思考并应对，这就需要边缘计算解决方案来实现大量数据的本地化存储及计算，让业务更加智慧化。

Relay2亚太区副总裁吕威指出：“面对企业迫切的数字化转型需求，我们倡导‘业务应用交付在边缘，管理在云端’的模式，与纯云端的模式相比，业务应用在边缘交付不仅可以显著降低云端的压力，还可以实现毫秒级低延时以及更高的网络带宽，能够保证网络传输效率以及稳定性，特别适用于高清图像处理、视频监控、智能交通、智能家居等业务场景。”

基于边缘计算的理念，Relay2推出了弹性接入云解决方案，其在实现集中化云部署的同时，提供了接入节点以及边缘计算平台。通过在无线接入点内置独特的业务引擎、软件容器以及专有硬件，每个无线接入点AP皆能成为网络边缘的智能业务节点，边缘计算设备内置的内容缓存、安全管控和内容分发等功能，为用户的云应用提供了触手可及的“抓手”。同时，Relay2弹性接入云解决方案具备多容器技术，保障业务安全与隔离，还可以通过开放的SDK/API实现与三方应用集成。值得一提的是，Relay2的边缘计算在超强计算能力基础上，

还具备分布式存储与融合能力,支持用户随业务发展需求对存储与计算性能进行弹性扩展。

【Relay2的弹性接入云架构】

从中国移动“大连接”战略的远景看，以物联网为代表的市场发展将促进网络升级，流量业务普及将刺激用户的数据需求，这将持续推动本地局域网提供更多的数据服务，基于靠近用户侧的Wi-Fi 节点整合边缘计算能力就显得更加有意义。另一方面，通过将计算能力下沉到移动边缘节点，提供第三方应用集成，将为移动边缘入口的服务创新提供了无限可能。

在此次合作伙伴大会的现场，Relay2通过案例展示了边缘计算解决方案在视频监控、Web应用、内容加速等方面的具体应用，边缘计算对于降低网络延迟、承载智能应用等方面的巨大价值，更获得了大量系统集成厂商、以及零售、交通、金融行业用户的广泛关注。

吕威表示：“随着万物互联趋势的进一步发展，边缘计算将体现出在平台安全性、管理灵活性、对外开放性等方面的巨大优势，帮助企业客户在网络边缘增强智能，构建一个灵活弹性的网络。我们希望未来加强和所有合作伙伴，能够创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，让企业用户享有更高质量的网络和增值服务。“