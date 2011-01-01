曙光助力甘肃省“十三五”规划建设

曙光公司总裁历军、曙光云计算公司副总裁关宏明一行于12月7日抵达兰州市，会见甘肃省政府主要领导。

受甘肃省政府邀请，曙光公司总裁历军、曙光云计算公司副总裁关宏明一行于12月7日抵达兰州市，会见甘肃省政府主要领导。参加此次会谈的有：甘肃省委常委、省长林铎、副省长黄强、省政府秘书长常振国、工业和信息化委员会主任臧秋华、曙光公司西北大区总经理薛海滨等。

（甘肃省副省长黄强与中科曙光总裁历军会谈）

会谈中，甘肃省政府高度评价了曙光公司对甘肃省信息化产业发展与经济建设做出的贡献，同时也希望曙光能够进一步参与到甘肃省“十三五”规划中，依托曙光优秀产品、领先技术，带动城市转型，积极推动甘肃省信息化建设的全面发展。公司总裁历军表示，曙光将进一步加大“智慧城市”项目在甘肃省的发展力度，并积极推动在甘肃省已签“智慧城市”项目的尽快实施。

双方还就以下几点进行了深入交流，并达成共识。

一、曙光作为国内超算的领先品牌，积极助力甘肃省超算中心以兰白科技创新改革试验区建设为基础，促进各地市之间的科技资源共享与信息交流，提升西北地区的自主创新和科技发展水平。在省委、省政府的支持下，中科曙光深度参与甘肃省超算中心的建设与运维，并利用各方资源，争取将甘肃省超算中心建设成为引领西部地区高新技术发展的“航向标”。

二、曙光作为全国落地云计算中心最多、智慧城市建设效果最好的企业，目前已与武威、酒泉两市就建设城市云计算中心、智慧城市及发展云计算相关事业签署了合作协议。借此契机，在省委、省政府的支持下，中科曙光以“企业投资、政府扶持、商业运营、产业联动”的建设模式参与到甘肃省各地市的城市云计算中心建设、智慧城市建设。推动当地电子政务、城市系统工程、精准扶贫工程、民生服务及相关业态的发展，促进科技与经济的有机结合，加快企业技术升级改造，推动大众创业、万众创新，扶持当地创新型企业和新兴产业成长并形成竞争性优势贡献力量。

三、在省委、省政府的支持下，中科曙光将凭借在云计算、大数据和智慧城市领域的品牌、技术、高端人才等方面的优势，规划建设省级云计算中心、大数据平台，构建统一的，具有弹性、动态、高可靠、高性能的计算、存储、网络和安全资源。实现省委、省政府不同部门的数据收集、数据处理、数据推送和数据共享等服务能力，形成甘肃省智慧政务的 “数据仓库”和信息生产汇聚的“中央厨房”，满足甘肃省各级部门对数据的需求，把甘肃省云计算中心、大数据平台建成全国领先的“丝绸之路经济带”上的“数据云航空母舰”，成为覆盖全省、功能完备、互联互通、运行通畅的省级“政务+服务”大数据中心，形成良性发展的云计算、大数据生态圈，进而促进甘肃省“互联网+”产业的发展。

四、曙光作为中科院控股的国有高新技术上市企业，将充分发挥作为中科院先进计算技术创新与产业化联盟理事长单位、中科院智慧城市产业联盟理事长单位等优势，推动中科院与甘肃省进一步合作，促进相关优势产业和科技成果在甘肃省的落地转化，聚集创新资源和人才资源，进一步支持甘肃省的创新体系建设，让科技创新成为引领甘肃省经济发展新常态和确保全面建成小康社会的重要支撑。