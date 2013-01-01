光大证券：一朵金融云，一本生意经 

当金融服务遇上互联网+，会碰撞出怎样的火花？试想下这样的场景，一个“芝麻信用”积分就足以引爆朋友圈，成为人们茶余饭后津津乐道的谈资。现如今，从理财观念、手段到交易行为，“互联网+”时代下的金融服务正发生翻天覆地的变化。

当金融服务遇上互联网+，会碰撞出怎样的火花？试想下这样的场景，一个“芝麻信用”积分就足以引爆朋友圈，成为人们茶余饭后津津乐道的谈资。现如今，从理财观念、手段到交易行为，“互联网+”时代下的金融服务正发生翻天覆地的变化。

新金融中介形式层出不穷，P2P、众筹、第三方支付……更多元化的、更贴近消费者需求的服务形式被创造出来。在大量创新型金融服务的背后，变革的不仅是业务流程、组织形态，更有后台IT基础架构。

新金融新IT

“现在，金融服务再也不是人们传统观念中的网点、柜台两点一线了。”光大证券信息技术部系统部总经理陆修然表示，“无论是业务类型，还是服务形态，券商都在积极拥抱互联网+，从简单通道业务向综合财富管理转型。”

2015年落户上海自贸区的“光大云付”（光大云付互联网股份有限公司），就是光大集团金融服务“互联网+”战略实践的重要落子。事实上，早在2014年8月，光大证券就已经设立了互联网金融部。

“随着互联网+实践不断深入金融服务的内在机理，金融IT也在迎接变革。”陆修然表示，“过去，保障核心业务、交易系统稳定运行就是IT最重要的任务。现在，IT已经成为金融服务商业模式中驱动业务创新、增值的核心动力。”

基于大数据分析并结合传统金融风控思路的信用风险管理、打破时空限制的场景式服务体验、金融科技驱动的存量用户精细化挖掘……互联网金融创新的例子不胜枚举、比比皆是。随着云计算、微服务、容器、监管控一体化、软件机器人等技术逐步成熟，传统金融的IT转型迎来了新机遇。

“互联网时代，金融IT机遇和挑战并存。业务创新、敏捷开发、智慧运维、成本管控、合规与安全……技术变革无孔不入，既稳定又敏捷，将是金融行业的IT转型之道。”陆修然表示，“与其他券商相比，光大证券的互联网转型更多了一些‘IT意味’，例如我们正在打造的‘云平台’，不仅支持开发测试环境大量创新实践，更为前端丰富的金融科技服务奠定坚实基础。”

云平台“解围”

近些年，光大证券业务线不断互联网化，特别是移动互联网业务需求发展十分迅速，测试需求呈几何级数增长。对测试环境来说，一要满足大量新业务的测试需求，二要实现资源快速交付，其重要程度已与生产环境接近。

过去，光大证券的开发测试环境是一套VMware，有的硬件资源使用时间较长，系统面临大量异构资源管理复杂度高、运维成本高、开放性差等问题。大量新业务要上线测试，原有环境难以跟得上发展形势，面临重大挑战，如资源回收困难、整体管理效率低下等。

“为满足公司日益增长的测试资源需求，2015年底我们又投入一千多万元建设测试环境。为了用好有限的资源，我们需要从资源创建、使用到回收，做到整个流程可控，实现IT资源的全生命周期管理。同时，有效整合旧有资源，统一管理异构的软硬件资源。”陆修然表示。如何高效、便捷地向全公司开放资源，更好地支持业务创新？光大证券决定升级测试环境，从IaaS层入手，搭建测试云平台，为公司各部门、各分支机构提供统一的基础资源、测试平台和软件服务，支撑业务的稳定运行。

陆修然介绍，光大证券对新平台有三点核心诉求：第一，支持虚拟化环境整合，高效管理裸机资源，新建云平台接管原有的VMware虚拟化集群，纳入统一管理；第二，实现对特定资源的监控管理和个性化计量计费，支持模板化、自动化部署，可对存储进行逻辑卷和虚拟机关系、状态、用户组织架构等监控；第三，将云平台和OA系统无缝对接，提供面向全公司用户的云资源环境，实现身份认证、用户同步和消息通知，让操作更简便。

在深入了解、对比不同方案及POC测试后，光大证券最终选择与浪潮合作，新建OpenStack环境，并将现有VMware集群和新环境统一纳入浪潮InCloud Manager云平台管理，实现1000台设备规模的数据中心管理，包括异构虚拟化、服务器、存储、网络等。

“云”这盘菜，要选个“好厨子”

为什么选择OpenStack？陆修然表示，主要有以下几点考虑：第一，OpenStack为云平台提供完整的基础架构资源框架，满足未来需求，实现自主可控；第二，OpenStack具有最优秀的综合性价比，有助于降低成本。

实际上，市场中不乏基于OpenStack的整体解决方案供应商，单OpenStack发行版就有数种，还有各式各样的咨询、服务供应商。陆修然坦言：“这就好比大厨不少，关键是要找个合适、对味的。”本次测试云项目中，光大证券最终选择采用浪潮的整体解决方案，建设基于云海OS InCloud Manager、InCloud OpenStack、虚拟化技术为基础的IaaS云数据中心，平台实现数据中心资源管理、调度、软件服务、监控和运维的统一。

光大证券客户业务系统逻辑架构，通过InCloud Manager管理vCenter和OpenStack两个业务资源池

“在系统建设上，我们的思路是一次规划，分步实施。浪潮提供的方案中，所有资源都通过InCloud Manager交付，可同时满足新建云和增量云的需求。” 陆修然表示，“同时，采用成熟的OpenStack定制方案和云管平台，提升了开源OpenStack的可用性，安装部署更简便，可在提高运维效率的同时，有效降低成本。”

同时，优秀的架构扩展能力（满足云平台单集群平滑扩展至1000个节点）、自动化部署、应用模板管理、智能运维等，这些都是光大证券选择浪潮OpenStack方案的重要原因。

相较于过去VMware只针对特定种类的虚拟化环境，整个资源存在大量物理机，新的InCloud Manager云平台集成虚拟化管理、服务器、网络设备等硬件设备和操作系统、web服务、数据库等中间件的监控与管理功能，将多虚拟化平台集中到统一管理门户，形成一个大的资源池，有效解决异构资源池管理问题，一套系统即可运营整个云数据中心。

值得一提的是，新平台在解决基础资源自动化分配、快速部署的基础上更进一步，云管平台InCloud Manager与光大证券OA系统对接，用户可在OA直接申请并生成内部审批流程，自动化管理。

云平台：不止以DevOps之名

从传统环境到云平台，光大证券积极拥抱新技术架构，不仅实现了基础资源的整体可控和全生命周期管理，更推动组织从架构到流程向DevOps转变，IT基础做到既稳定又敏捷。

“过去，我们的生产和测试环境是不同的，一方面，大量的测试需求得不到满足；另一方面，跑过测试、准备上线的应用能否在生产系统里无差别地运行，也是个重要问题。” 陆修然表示，“现在，通过云平台，我们构建了统一的环境，开发测试可以模拟得很清楚，与真实的生产环境一致。这就为我们无缝迁移、加速交付应用奠定了坚实基础。”

测试云上线后，以通过虚拟机模板创建单台虚拟机作业为例，从申请审批、创建到配置完成，人工耗时约6分钟便可完成。假设为某个项目单创建20台虚拟机，同样的全部流程仅耗时约12分钟，这在以前是难以想象的，运用测试云为项目申请、创建资源，数量越多，优势越明显。

过去，项目资源申请往往是“一锤子买卖”，一次性全部创建所需资源。实际工作中，这往往会造成资源浪费，无法“物尽其用”。云平台具备资源透明化，自助、分布式创建，丰富的监控功能，资源弹性伸缩等特性，可最大限度地避免资源浪费。

光大证券云平台实现了同时面向KVM及VMware环境的无差别资源申请、创建，真正做到与业务线、前台用户的无缝对接。新建系统将面向全公司范围，满足8000余名员工日常的资源申请及使用。以后，云平台将实现与公司桌面云，以及PowerVC的对接，全面接管异构环境资源。

为全面云化奠基

企业上云并非一蹴而就，在找准切入点的同时还要和自身的实际情况相符合。毫无疑问，在金融行业，光大证券走出了一条特色鲜明的发展道路。首先，从开发测试环境入手，用云平台“解围”，为企业创新发展提供坚实支撑；其次，逐步升级、平滑式过渡的方法不仅让IT更敏捷，更可以有效降低云平台升级的规划和实施难度；再次，彻底告别过去“工单+手工”的资源申请和配置方式，简化IT资源管理，提升效率。

陆修然透露，未来，光大证券有计划将云平台在测试环境的成功经验进一步复制扩展，为生产环境的云化提供参考。光大证券计划将InCloud Manager用于同城、异地灾备环境，高效管理两地三中心的资源，在生产环境的一些非关键业务，包括OA、互联网金融的一些创新应用方面，云平台也将全面涉足。

告别传统IT架构和运维模式，光大证券的云实践正从根本上带来改变，为未来的新技术和业务落地提供保证，推动业务持续创新。