 曙光液冷服务器助力国网电科院超算平台高效运行

曙光公司提供的高性能计算系统将成为中国最大的电网仿真高性能计算平台，为仿真中心在特高压电网建设及大电网安全稳定运行等仿真研究中提供强有力的计算支撑。

据悉，国家电网电力科学研究院仿真中心超级计算系统项目即将落成，曙光公司提供的高性能计算系统将成为中国最大的电网仿真高性能计算平台，为仿真中心在特高压电网建设及大电网安全稳定运行等仿真研究中提供强有力的计算支撑。这也是曙光液冷服务器继中国科学院大气所“地球数值模拟装置”原型系统项目后，再次在国内大型超算项目上得到商用化应用。

从2012年开始，曙光公司一直致力于开发一款以高性能数据中心应用为目标的液冷系统，2015年曙光TC4600E-LP冷板式液冷服务器开始推向行业。目前，曙光公司并不是第一家提出使用水或者其他液体替代风冷来冷却数据中心系统的服务器厂商，但却是首家在国内大规模量产液冷服务器并投入商用的厂商。

（曙光TC4600E-LP液冷服务器）

曙光液冷服务器主要由数据中心产品事业部与服务器部门共同设计开发，曙光数据中心事业部一直从事数据中心基础设施研发，对IT设备所需物理环境有着深刻的理解，在业内率先提出了数据中心IT 设施层与基础设施层的“双层融合”概念，以更绿色、更节能、更智慧的数据中心应用技术为目标，引领国内数据中心基础设施技术的发展。

曙光公司在本次国家电网电力科学研究院仿真中心超级计算系统项目中所提供的TC4600E-LP冷板式液冷服务器，突破了传统的风冷散热模式，采用风冷和液冷混合散热——服务器内主要热源 CPU 利用液冷冷板进行冷却，其余热源仍采用风冷方式进行冷却。

（国家电网电力科学研究院主机房效果图）

冷板式液冷服务器技术利用工作流体作为中间热量传输的媒介，将热量由热区传递到远处再进行冷却。在该技术中冷却剂直接导向热源，相比空气散热，液体每单位体积的散热效率高要出1000 倍。通过这种液体制冷方式，TC4600E-LP冷板式液冷服务器可有效解决高密度服务器的散热问题，同时降低冷却系统能耗和噪声，在计算性能方面也有很大幅度的提高。

（曙光TC4600E-LP液冷服务器剖面图）

值得一提的是，在TC4600E-LP冷板式液冷服务器的设计过程中，以35°的常温去离子水作为冷却介质，避免了客户对服务器冷却板和软管产生冷凝水的疑虑，另外还采用了多层泄漏检测和溢流技术确保系统安全运行，可实现在国内大部分地区全年自然冷却。

业内专家指出，总从体TCO来看，液冷技术更适用于超算系统或者规模较大的应用环境。国家电网电力科学研究院仿真中心超级计算系统项目计算数量超过八百节点，总体计算能力近千万亿次。相比传统风冷解决方案，电科院仿真中心将实现全系统年均PUE 1.35，为电力系统仿真与分析工作提供充足的计算资源。

目前，除了超算领域，一些大型通用型数据中心也开始使用液冷技术为服务器散热，从而降低数据中心能耗。可以看到在不远的将来，液冷技术将会凭借其高效散热、绿色节能等特点，赢得更多数据中心用户的青睐，为数据中心节能降耗做出更大贡献。