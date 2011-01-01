ARM购HPC软件专家Allinea叫板英特尔和IBM

ARM日前大洒金钱买下工具制造商Allinea软件公司，Allinea旗下的工具软件令开发者可以最大限度地利用高性能计算(HPC)设备。

ZD至顶网服务器频道 12月20日 新闻消息： ARM日前大洒金钱买下工具制造商Allinea软件公司，Allinea旗下的工具软件令开发者可以最大限度地利用高性能计算(HPC)设备。

ARM发展解决方案集团总经理Javier Orensanz表示，ARM公司“将利用新收购的技术加快其在HPC和新市场的采用”。Allinea首席执行官David Lecomber表示，他携同样雄心加入进来，他称“整个Allinea仍然在一起，在ARM内成为高性能计算工具团队” 。该团队仍将继续主打多个CPU架构。

ARM旗下也在打造与Allinea的工具类似的工具。这方面的员工将被汇合，还会雇佣新员工。

业内人士普遍认为，机器学习和数据分析的发展将非常、非常迅速，因而在运行此类非常，非常大规模的工作负载时对非常、非常大的计算机有需求。这就是ARM为什么想入局的原因，该市场目前由Xeon和Power CPU主导，但ARM在该市场有许多自己的优势，大可以成为另外一个好的选择。

ARM过去有过一些成功的先例，特别是富士通打造日本1000-PFLOPS超级计算机时选了ARM 。在这之前日本的超级计算机用了由SPARC版驱动的705000个内核。这一次会用多少个内核未有说明。记者推测其答案是“一个非常、非常大的数字” 。无独有偶，ARM可能也希望有朝一日HPC取得成功之时，该巨额数字能在公司的财报表里作出贡献。