 “一体化”国家数据中心启航，SinoBBD带头落地

2016年10月9日下午，中央政治局集体学习 “实施网络强国战略”时，习近平总书记在重要讲话中明确提出加快“建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”的要求。

2016年10月9日下午，中央政治局集体学习 “实施网络强国战略”时，习近平总书记在重要讲话中明确提出加快“建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”的要求。

过去一年，这一国家战略得到了业界的广泛关注，在各级领导政府的积极推动和企业的配合下，“一体化”国家大数据中心的建设也正式起航了。近日，“加快大数据中心一体化进程·2017北京峰会”在京成功召开，作为目前国内唯一一家以提供大数据基础设施为核心业务的国家队，北京供销大数据集团带头落实国家战略，在建设“一体化”国家大数据中心方面已经取得了显著的成果。

基于“3+10+X”的战略规划，当下北京供销大数据集团正在积极打造拥有自主知识产权的分布式、全互联的数据中心集群，在经济发达的京津冀、珠三角、长三角地区已展开布局，旨在建成全国最大的第三方公立大数据中心基础平台。目前，北京供销大数据集团正在迅速扩大数据中心的规模，在北京亦庄的“供鸣”机房已投入运营，在承德和贵阳两地的一期项目已顺利封顶并即将正式进入运营。

在北京市经信委牵头下，北京供销大数据集团积极参与了北京国际大数据中心的筹备工作。峰会上，北京市经信委委员姜广智强调，目前北京市按照市委市政府的战略部署，正在全力推进中国制造2025，建设国家创新中心和京津冀协同发展三大国家级战略任务，云计算和大数据正是围绕以上三大战略任务的八个创新型产业集群之一。北京市经信委将积极营造大数据产业创新发展的新环境，推动北京市大数据产业创新引领态势得到进一步加强，推动京津冀一体化协同发展。北京供销大数据集团不仅在布局和建设一体化大数据中心方面起到了很好的表率作用，也是北京大数据产业集群建设的重要支撑力量。

北京市经信委委员姜广智在大会上发表重要讲话

北京市商务委员会副主任孙尧在会上指出，大数据战略是我国重要国策，特别是大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等新一代信息技术和网络技术的普及与应用，对商贸流通领域构建新型商业模式的助力作用尤为显著。在他看来，北京是全国首批国家电子商务示范城市，近年来累计培育了五个国家级电子商务示范基地。利用这些资源禀赋、电子商务交易产生的海量数据和数据分析能力，可创造更大的价值：一是以大数据、云平台为基础，推动服务业品质提升，依托互联网等信息技术手段建立监管服务平台，通过政策引导，部门协同、市区连同；二是以大数据云平台为支撑，加快流通领域转型升级，鼓励传统企业利用大数据、物联网等技术，积极创新经营模式，充分挖掘大数据商业价值，引导消费实现创新驱动，促进产业提质增效，推进供给侧改革；三是以大数据云平台为载体，提高商务数据监测分析智能化水平，大力推进电子发票的普及与应用，及时准确地把握消费市场变化趋势，为宏观分析和决策提供服务与支撑。

北京市商务委员会副主任孙尧

“国家十三五规划纲要提出要实施国家大数据战略，今年8月份北京市也出台了大数据云计算发展行动计划，明确到2020年要成为全国大数据和云计算的创新中心，应用中心和产业高地。”北京市人民政府国有资产监督管理委员会副主任杨秀玲出席大会时提到，北京市供销合作总社近年来加快转型升级，积极探索发展大数据产业有利于提高总社各个领域的运营效率，提升社会经济集约化程度，有利于创新资源要素向各个领域加速渗透，形成以创新驱动为引领的产业发展格局，有利于推动内外资源共享，实现协同发展。她也希望，北京供销大数据集团能围绕推进大数据资源汇聚融合，不断探索创造出创新发展的新模式，一是要聚焦技术与服务创新，进一步加大信息基础设施建设力度，强化信息资源整合，优化与合理布局，打造出一流的大数据技术，建立一站式的高品质服务体系，推动大数据产业的集聚发展，走出一条市场牵引和创新驱动的可持续发展之路；二是继续推动数据共享开放，加强与各市场主体的交流合作，加快推进大数据一体化建设，打造安全、开放、共享的大数据产业体系，为各位合作伙伴和社会公众提供更多高质量的产品和服务，促进大数据的应用发展，助推企业转型升级，实现多方共赢发展；三是切实服务首都城市建设和管理，充分发挥大数据实时、动态、经济的优势，在更高层次、以更新理念推进智慧城市建设，助力产业转型和社会治理创新，为提高城市运营水平做出更大贡献。

北京市人民政府国有资产监督管理委员会副主任杨秀玲

全国政协委员、中国互联网发展基金会理事长马利也在会上表示，大数据远景广阔、潜力巨大，在全球快速步入信息化的时代背景下，大数据及信息安全已成为国际竞争焦点。中国互联网发展基金会一直关注着互联网信息技术的发展，积极推进网络建设，让更多的互联网发展成果惠及民生。他们将一如既往地支持北京供销大数据集团的发展，希望未来集团能承担起更多的社会责任，充分利用大数据技术在各个领域取得全方位的进展，为中国大数据产业健康、快速发展贡献一份力量，促进互联网的健康发展，加快大数据中心一体化进程。

全国政协委员、中国互联网发展基金会理事长马利

作为大数据产业的创新企业平台，北京供销大数据平台已经成为快速推进全国一体化大数据中心建设和大数据业务拓展的第一个典型案例。目前，北京供销大数据集团与全国供销总社已就“供销e家”展开战略合作，打造覆盖全国供销社系统的数据中心，包括网络传输、供销云服务体系和供销合作总社的立体化后台系统等。在会上，中华全国供销合作总社副主任、中国供销集团有限公司董事长、党委书记杨建平直言，在大数据平台的建设方面，全国供销总社的优势突出：一是有遍布全国的庞大的实体经营网络，每年销售收入3.5万亿销售收入，有海量的有价值的商业数据做支撑；二是从全国到乡镇，供销系统有完整的支付体系做保障；三是供销系统有六十多年积累的商业信用和人才基础。基于这些保障，全国供销社与北京市共同合作建设的后台地方项目，在不久的将来一定能够取得圆满成功。

中华全国供销合作总社副主任、中国供销集团有限公司董事长、党委书记杨建平

除了在数据中心基础设施领域的大投入和大布局，北京供销大数据集团还打造了独特的发展模式。区别于三大运营商和以BAT为代表的云计算、大数据基础平台服务商，集团不仅围绕云加速-CDN、云传输-国际快线、云计算、云存储、云分析、云安全等云生态产品展开了“一体化”的布局，还将引入产业孵化基地、研发中心等，打造完整的大数据中心产业生态链，并针对游戏、金融、医疗、电商、旅游、政务等垂直行业提供了能满足数据存储、数据交换、数据分发、加速和数据分析等需求的一站式的解决方案，凭“一体化”提升了国家大数据中心的市场竞争力。