高通加入Xen项目顾问委员会 加快ARM型服务器与云方案发展

高通公司已经正式加入Xen项目顾问委员会，该委员会“致力于保证Xen项目在市场与技术层面取得成功”，并为该项目“提供财务支持、技术贡献并制定高层政策性决策”。

ZD至顶网服务器频道 12月21日 新闻消息：高通公司已经正式加入Xen项目顾问委员会，该委员会“致力于保证Xen项目在市场与技术层面取得成功”，并为该项目“提供财务支持、技术贡献并制定高层政策性决策”。

根据Linux基金会方面的介绍，这是为了“加快ARM型服务器与超大规模云方案的发展。”

作为芯片制造巨头，高通公司已经成为最近发布的Xen 48的十大贡献者之一——其中添加了ARMv8-A CPU的实时补丁安装支持，旨在能够让Xen为ARM型服务器带来更为强大的运行能力。

全部相关人士皆对高通公司加入顾问委员会表示欢迎，并认为其将协助推动项目目前的关注重点，即“对虚拟机管理程序的ARM支持能力中以进一步调优，从而立足于移动、云与Web规模计算带来新的发展空间。”

高通公司正式加入Xen项目管理团队是一项重要举措，特别是考虑到其最近刚刚发布了一款10纳米服务器芯片。对Xen项目走向更为明确的把握能力将帮助高通方面向适应其潜在需求的方向引导虚拟机管理程序开发思路。

Xen项目已经将Amazon Web Services指定为其用户，虽然AWS方面仍然主要依靠x86架构。不过对于各ARM服务器制造商而言，目前其仅在少数几家小型云服务供应商处获得了支持，具体包括Packet、Igneous Systems以及OVH。另外，谷歌公司也在考虑从IBM或者ARM处采购非x86芯片。

与此同时，分析企业IDC公司发布报告指出，ARM服务器“仍未对服务器市场造成影响”，且将该架构运用于服务器内只能实现“最低可运行效果”。

而高通公司的目标正是为了解决上述问题而努力。