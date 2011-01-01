杰行倍道 和通共赢 杰和2016年度答谢会圆满召开 

12月20日，由深圳市杰和科技发展有限公司联合英特尔举办的主题为“杰行倍道 和通共赢 2016年度客户答谢会”在益田威斯汀酒店会议中心隆重召开，本次会议共有Intel、数拓科技、致远软件、创维等近50位企业嘉宾出席会议。

12月20日，由深圳市杰和科技发展有限公司联合英特尔举办的主题为“杰行倍道 和通共赢 2016年度客户答谢会”在益田威斯汀酒店会议中心隆重召开，本次会议共有Intel、数拓科技、致远软件、创维等近50位企业嘉宾出席会议。

会议在杰和CEO林坤杰先生的致辞中拉开序幕。

林坤杰先生代表杰和对英特尔及所有莅临的合作伙伴、媒体朋友表示由衷感谢，并就2016年杰和在产品创新、销量突破、业务布局及媒体宣传等方面所取得成绩做了分享。

林总强调：不管市场如何变化，杰和将如终如一，坚守初心：持续聚焦工业自动化控制、数字标牌、桌面虚拟化、服务器等行业需求，致力于为细分行业客户提供软硬件产品、系统解决方案的深度化定制，快速交付技术服务，成为一流的云计算、大数据、物联网设备和解决方案的创新和领航者。

英特尔中国区ATE销售总监邓宗明先生对杰和科技2016年的项目成绩表示了肯定，并表示与杰和这样技术根基深厚，善于思考并勇于创新的企业合作，才能更好地实现产品的价值，诠释“科技丰富生活品质”的涵义。

会上，杰和发布了最新的研发产品：2U 8盘原型设计服务器，并由服务器高级产品总监郑茹冰先生对杰和2016及2017年的产品成果进行介绍。

郑茹冰指出：杰和拥有超总人数一半以上的技术团队，每年都会投入费用进行技术研发。尤其是近3年，对服务器研发年均投入更是占到了总营收的15%。创新是企业的源头活水，从2015年杰和在行业服务器的初亮相到2016年的狂刷脸，杰和的服务器产品从板级、塔式、高密度双节点/四节点机架式、存储服务器，到今日发布的2U 8盘设计，以及将在2017年上市的4路/8路高计算系列、12刀片式等，每一次突破都让杰和欣喜若狂。在狂欢背后，除了对自身技术和团队的肯定外，更多是对行业的敬畏，对市场需求的敬畏。关注客户，成就客户，才是在服务器赛道上持续长跑的动力。

2U 8盘服务器是集模块化、独立风道设计、三级智能温控功能于一体的机架式服务器原型设计，同样支持杰和从机箱结构、硬件配置、技术适配、软件等方面的深度定制。

杰和营销中心高级总监杨坚先生介绍了杰和2016年的销售成果及2017年的销售策略。杨坚指出：在2016年全球经济低迷，RMB汇率下跌的环境下，杰和在中国区和美洲区销售依旧保持37%、23%的稳定增长，非洲和欧洲则以80%、60%实现大突破。在行业领域，网吧服务器主板的销售额实现了160%的增幅，OPS、虚拟化、数字标牌也表现平稳。这些华丽的数据不仅是合作伙伴的信赖和支持，也反映了杰和的技术、产品、服务在业界中的竞争实力不容小觑。

2017年，杰和在海内外将加大渠道布局，通过在特定城市设定专门的分支机构，实现FAE及服务的即时速效。国内以一线城市，海外以欧美重点区域进行布局，通过ODM、OEM和Giada品牌代理三管齐下，扩大并奠定全球的销售网路。

会后，与会嘉宾出席了答谢晚宴，深入交流行业需求及发展形势，为促进行业发展共同努力。

杰行倍道，和通共赢，2017年杰和将秉承“以客户为中心，创新，奉献，追求卓越”的企业核心价值，携手合作伙伴，勇攀高峰，再创辉煌。