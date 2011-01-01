 ASC17世界超算大赛在英国举行路演

12月14日-15日， ASC17世界大学生超算竞赛在英国曼彻斯特举行的Computing Insight UK大会期间同期举行路演。这是ASC超算大赛首次在英国举行的路演活动，引发了众多英国高校师生对该项赛事的浓厚兴趣。

12月14日-15日， ASC17世界大学生超算竞赛在英国曼彻斯特举行的Computing Insight UK大会期间同期举行路演。这是ASC超算大赛首次在英国举行的路演活动，引发了众多英国高校师生对该项赛事的浓厚兴趣。

英国高校询问ASC17超算竞赛信息

参加ASC17路演活动的利物浦大学高级研究计算机经理Addison非常激动，认为ASC竞赛是有利于学生学习超算技术与知识、促进超算学术交流的好事，并请求ASC竞赛组委会一定要将竞赛相关的活动安排通知他。有趣的是，参加完ASC17路演的Addison摇身一变成为了ASC17的“义务宣讲员”，兴奋地到处向其他人宣扬ASC竞赛。

曼彻斯特大学Mateusz博士在了解到ASC竞赛仅限本科生报名后有点失落，但获知可以作为领队组建一支本科生队伍参赛后十分开心。他向组委会详细询问了ASC17的报名、预赛与决赛等赛程安排，表示虽然博士最后一年同时在忙五个项目，还是愿意抽出时间来带队参加ASC17。

牛津大学研究生Sebastian对ASC竞赛很感兴趣，询问了很多关于竞赛使用的浪潮超算服务器的详细参数、历届应用赛题以及ASC17所使用的竞赛平台等讯息，并做了详细的记录以便回校后查看。

爱丁堡大学EPCC首席顾问Jackson特意来到ASC17的路演现场，向组委会表示自己一直非常关注ASC竞赛，对竞赛的很多信息都非常了解，希望能参加ASC17，带领学生体验一下全球最快超算“神威·太湖之光”。爱丁堡大学EPCC拥有英国最快的超级计算机，并曾多次参加ISC大学生超算竞赛。Jackson还希望能和ASC一起联合在英国进行推广。

看来不仅是我们会说“外来的和尚会念经”，英国的师生也有同样的心态，觉得ASC竞赛是一项十分有吸引力的赛事。希望在今年的ASC17总决赛中，能够看到来自英伦的参赛队伍。



