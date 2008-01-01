 盘点2016十大技术并购

2016年企业纷纷在云、安全和数据中心方面投下重注，今年渠道中10个最重要的收购中有6个都是专注在这些技术领域。

ZD至顶网服务器频道 12月22日 新闻消息：

向数据中心和云投下重注

2016年企业纷纷在云、安全和数据中心方面投下重注，今年渠道中10个最重要的收购中有6个都是专注在这些技术领域。

厂商、分销商和解决方案提供商今年在最重要的交易上花费了1330亿美元，收购超过23万名员工，收购的企业年销售总和达到1030亿美元。

这10大收购中有5个是源自于加州的硅谷，有3个是在美国西海岸，3个总部是在马萨诸塞州。这10大收购中有6个是由厂商中主导，1个是由分销商主导，1个是解决方案提供商主导，还有两个是由IT行业之外的实体主导。

下面就让我们来看看对IT渠道来最关键的10大收购。

10. Salesforce

收购公司：Demandware

员工人数：800人

年销售额：2.373亿美元

收购价格：28亿美元

交易完成：7月11日

总部位于美国旧金山的云计算解决方案巨头Salesforce收购了位于马萨诸塞州伯灵顿的Demandware，为一个新的业务部门创建了一个新的产品线：Salesforce Commerce Cloud。

Salesforce表示，Commerce Cloud将是Commerce Success Platform的一个重要部分，给企业创造了以新方式连接客户的机会。在收购之前，Salesforce提供能够让销售人员追踪客户的软件。

有解决方案提供商表示，这次收购将帮助Salesforce和合作伙伴涉足电子商务领域，随着零售商不断扩大他们的在线业务，电子商务领域一直在快速发展。

9、天津天海

收购公司：Ingram Micro

员工人数：27700人

年销售额：430亿美元

收购价格：60亿美元

交易完成：12月6日

位于加州尔湾的Ingram Micro被中国天津天海公司收购，把全球最大的IT分销商变成了总规模290亿美元的海航集团的附属公司。

Ingram Micro首席执行官Alain Monie曾在11月表示，成为海航集团的一部分会让他们获得在中国的市场份额，并且投资不会受到华尔街的影响。

Ingram Micro的三大高管都在收购过程中离开了公司：总裁、首席运营官Paul Read；首席财务官William Humes；执行副总裁、秘书兼总顾问Larry Boyd。此外，Ingram Micro的部分董事会成员也更迭了。

8. 赛门铁克

收购公司：Blue Coat Systems

员工人数：1700人

年销售额：5.983万美元

收购价格：46.5亿美元

收购完成：8月1日

总部位于加州山景城的赛门铁克公司履行了它在年初成为一家独立安全厂商时所做的收购承诺，通过收购位于加州桑尼维尔的Blue Coat Systems加强威胁保护、云和网络安全软件能力。

作为收购的一把部分，Blue Coat首席执行官Greg Clark担任赛门铁克首席执行官一职，填补了前首席执行官Mike Brown离开后的空缺。今年晚些时候，赛门铁克首席财务官Thomas Serfert辞职，被前Blue Coat首席财务官Nick Noviello取代。

这次收购创造了一家年收入规模大约42亿美元的安全厂商，收入中大部分是来自于企业级安全。

7、微软

收购公司：LinkedIn

员工人数：9700人

年销售额：29.9亿美元

收购价格：262亿美元

收购完成：12月8日

就在公布以262亿美元收购LinkedIn的6个月之后，微软完成了这笔自己有史以来最大规模的收购。

微软规划了多个产品的整合，其中包括LinkedIn身份和网络与微软Outlook及Office套件的整合；Windows操作中心内的LinkedIn通知；允许LinkedIn会员在Word中草拟建立以更新资料，发现并适配到LinkedIn上的工作一栏。微软还计划利用LinkedIn帮助用户在线开发新的技能。

LinkedIn首席执行官Jeff Weiner将继续负责在微软领导下的各项事务，他表示，日常运营将基本保持不变。

6、Oracle

收购公司：NetSuite

员工人数：4600人

年销售额：7.411亿美元

收购价格：93亿美元

收购完成：11月7日

Oracle通过收购云应用公司NetSuite获得了该公司的云ERP、CRM和电子商务应用。

NetSuite是一家快速增长的公司，收入增幅在30%左右，环比收购在35%左右。但是专注于增长也是要付出代价的：目前该公司还没有实现盈利，有金融分析师表示，该公司股票面临的压力表明，投资者们正在失去耐心。

NetSuite最初面向中小企业和机构的销售是非常成功的，最近他们也把大型及全球企业也增加到他们的客户目标群中。Oracle最近几年一直在扩大云应用的销售，不过目标客户群体重点开始更多地转向大型企业。

5、KKR & Co.

收购公司：Optive Security

员工人数：1001-5000人

年销售额：9.473亿美元

收购价格：20亿美元

宣布日期：12月6日

预计结束时间：2017年第一季度

Optive Security正在寻求在KKR & Co.'s新的私募股权下实现其全球化的愿景。

在新东家那里迈出的第一步就是坐下来"制订总体计划"以扩大全球业务，Optive公司首席执行官Dan Burns表示。Optive目前在全球76个国家销售他们的产品和服务，但这主要是通过合作伙伴和区域分销商做到这一点的。

Burns表示，在KKR领导下的战略主要将是收购，最初专注于欧洲，然后是亚洲。他说，Optive会考虑在未来两三年内扩大到南美洲和其他地区。

4、Tech Data

收购实体：Avnet Technology Solutions

员工人数：6200人

年销售额：96.5亿美元

收购价格：62亿美元

公布日期：9月19日

预计完成时间：2017年上半年

Tech Data对Avnet Technology Solutions业务的重磅收购重新改写了增值分销领域的格局。

这家位于佛罗里达州Clearwater表示，收购Avnet技术解决方案将帮助实施自己的数据中心实践，让数据中心在总收入中所占的份额从只有29%提高到45%，在节约成本之后非GAAP运营收益翻了近一番。

合并之后，该公司将增强实力帮助客户赢得围绕下一代技术的业务，包括融合和超融合基础设施、安全、分析和云。

3、Broadcom

收购公司：Brocade

员工人数：5960人

年销售额：19.6亿美元

公布日期：11月2日

预计完成：2017年4月底

半导体制造商Broadcom将收购网络系统提供商Brocade Communications Systems，计划保留自己的光纤通道SAN交换业务，剥离Brocade的IP网络业务--包括最近收购的Ruckus Wireless。

这次收购让位于加州圣荷西的Brocade再次分崩离析，就在5月Brocade刚刚完成了对无线厂商Ruckus的12亿美元收购。

有合作伙伴表示，Broadcom决定剥离Ruckus IP网络业务让客户对这次交易产生了各种质疑，他们表示，这造成了一些不确定性，而这一定会给渠道带来冲击。

2、CSC

合并合作伙伴：HPE Enterprise Services

员工人数：10万人

年销售额：180亿美元

对HPE股东来说的并购价值：85亿美元

公布日期：5月24日

预计完成：2017年3月

CSC公布并购HPE企业级服务部门的销售震惊了解决方案提供商，这次并购创造了一家年收购达260亿美元的IT服务巨头。

合并之后的公司将由CSC现任首席执行官Mike Lawrie带领，HP首席执行官Meg Whiteman将成为公司董事会成员。该公司将服务于全球70个国家的5000个客户，预计将在第一年节约10亿美元成本，之后每年节约15亿美元。

1、戴尔

收购公司：EMC

员工人数：7.2万人

年收入：250亿美元

收购价格：650亿美元

收购完成：9月7日

在宣布收购消息的一年后，这笔具有标志性的收购终于完成，创造了规模超过700亿美元、私人控股的全球IT巨头，总部位于德克萨斯州的Round Rock，目标是主导从PC到高端数据中心基础设施和云等市场。

通过这次收购，戴尔将覆盖市场从传统强项消费级PC、服务器和中小企业数据中心扩大到全球最大型的数据中心，以及像企业级超融合基础设施等最热门的细分市场。此外，EMC还拥有虚拟化巨头VMware大约80%的股份。

戴尔和EMC的渠道计划目前是并行运行的。新上任的全球渠道负责人John Byrne承诺将在2月1日之前制订一个统一的、整合的计划。