人工智能为智慧医疗揭开新篇章 

11月 26 日，第十届中国医院院长年会在厦门召开。作为医疗行业一年一度的盛会，大会除了探讨医疗体系改革等话题外，如何利用科技来提升医疗诊断和服务水平也是本次大会关注内容，而今年的科技话题就集中在人工智能之上。

ZD至顶网服务器频道 12月22日 新闻消息（文/邹大斌）：11月 26 日，第十届中国医院院长年会在厦门召开。作为医疗行业一年一度的盛会，大会除了探讨医疗体系改革等话题外，如何利用科技来提升医疗诊断和服务水平也是本次大会关注内容，而今年的科技话题就集中在人工智能之上。不仅大会主题演讲频频涉及人工智能话题，人工智能还成为很多大会分论坛的主要议题。而一直在医疗行业扮演重要角色的英特尔在大会期间还携手合作伙伴发起成立了“联合创新实验室”，要集结各界力量，共同推进人工智能、大数据等技术在医疗健康行业的落地。

英特尔携手合作伙伴发起成立了医疗行业“联合创新实验室”

近年来，人工智能成为一个热门话题，对人工智能技术的研究以及如何将人工智能技术应用到各个行业成为进入高潮，医疗行业也不例外。其实，医疗行业早就开始探索利用人工智能技术了，最早的专家系统和后来的基因诊断都是人工智能技术在医疗的行业探索，而且都取得了不错的研究成果。近年来，随着深度学习等技术的进步，人工智能在医疗行业的应用领域不断扩展，而芯片技术的进步则如同给人工技术加上了一双翅膀，使得人工智能在医疗行业的应用迎来了一个新的阶段，也进一步推动了智慧医疗在中国的落地。

“计算机比人聪明，比人更精准，它与人工智能结合，能把很多医生多年积累的经验利用起来，用以科研教学，同时帮助诊断。这一点对于基层医院非常重要，因为我们国家基层医院的力量非常薄弱，借助人工智能技术能让边远地区的病人也能享受专家级的医疗服务。”新疆维吾尔自治区人民医院院长王发省接受采访时表示，为了解决边远地区就医难的问题，该医院正在大力推进远程医疗工作。

在落地过程中，医疗对人工智能的需求是重要的推动力。与此同时，外界条件也为人工智能在医疗行业的应用奠定了一个很好的基础。其中之一就是深度学习技术本身的进步，使得很多解决方案终于可以进入实用阶段。比如，医疗影像的病症自动识别技术就从中受益。

“超声图像的自动识别，相对与CT、X光片的自动识别，难度要大一些，因为它会因操作者的手法不同而不同。很长时间一直没有实用化，直到深度学习技术本身有了突破。” 浙江大学教授、浙江省数理医学学会理事长孔德兴介绍说，孔德兴率领他的团队在英特尔公司的帮助下，终于实现了对超声结果自动诊断的实用化，目前已经在一些医院进行临床应用。

第二个条件是大数据。“人工智能有三大要素，一个是算法，一个是数据，另一个就是计算能力。”英特尔医疗与生命科学集团亚太总经理李亚东在接受采访时表示，经过多年的积累，很多领域积累了大量的数据，比如B超的数据。而且未来随着便携医疗终端设备的普及，数据会越来越多。“一旦数据量积累到一定地步，再加上精准的算法，这将为行业应用带来更多可能性。”李亚东说。

而在计算能力方面，进步也是有目共睹。这其中英特尔更是发挥了重要作用。而实际上，在推进人工智能技术在医疗行业的落地方面，英特尔其实做得更多。除了芯片技术外，还在相关配套软件上做了大量投入，并直接收购了多家专门从事人工智能研究的公司，比如Nervana。

“在近期发布的人工智能战略中，英特尔宣布将通过一系列从前端到数据中心的全新产品、技术及相关投资计划拓展人工智能的发展空间，加快发展速度，突破性能瓶颈，实现技术大众化及社会效益最大化。”李亚东表示，“英特尔希望推动中国融入人工智能时代，在加速人工智能和医疗行业融合发展的道路上，我们将同产业伙伴一道加速技术创新和应用进程，使人工智能更快的惠及大众。”