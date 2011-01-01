 践行国家大数据中心一体化的“道与术”

任何事物的成败离不开“道与术”。何为道？战略为道；何为术？产品为术。有道无术乃“魂不附体”，有术无道则是“体不载魂”。所以，中国大数据中心一体化战略的实践与落地，需要道术结合，魂体统一，才能最终实现。

任何事物的成败离不开“道与术”。何为道？战略为道；何为术？产品为术。有道无术乃“魂不附体”，有术无道则是“体不载魂”。所以，中国大数据中心一体化战略的实践与落地，需要道术结合，魂体统一，才能最终实现。

上述这番精辟、独到，且极具开拓创新精神的言论来自于北京供销大数据集团（SinoBBD）的CTO王帅宇。作为博士和资深的大数据技术研究专家，他提出了“大数据摩尔定律”、“大数据马斯洛需求模型”等全新理论。更成为大数据一体化的“国家队”前锋，王帅宇带领北京供销大数据集团极其强大的技术团队，努力践行着大数据中心一体化“国策”的“道与术”。

王帅宇深度解读践行国家大数据中心一体化的“道与术”

在日前召开的“加快大数据中心一体化进程·2017北京峰会”上，王帅宇对国家大数据一体化战略落地以及中国大数据产业未来发展远景，进行了令人叹服的深度解读。

信仰：国家数据主权的重担

没有信仰，精神何以依托？信仰是一个企业存在的基础，对于北京供销大数据集团来说，更是这个企业所有员工为之骄傲、为之奋斗的精神源泉。

目前，虽然我国的大数据产业发展速度较快，但所面临的问题也十分严峻。目前，国内绝大多数大的数据中心企业都是外企，事关国计民生的很多数据都并没有掌握在我们自己手中。从2015贵阳大数据交易所成立，到9月国务院2015第50号文《促进大数据发展行动纲要》的出台，再到2016年10月习近平总书记提出“建设全国一体化的国家大数据中心”，其政策与行动路线一直都在围绕我国大数据产业的一个核心展开。这个核心就是国家的“数据主权”

在大数据产业高速发展的同时，包含个人隐私的个人数据、代表核心竞争力的企业数据，都在不同程度上存在遭遇数据窃取等方面的风险。而上升到国家战略层面，国家数据则代表着数据主权，与地域、空域、海域的主权同等重要。因此，大数据企业必须遵守中国的法律规定，其涉密内容不能对国外相关机构和政府公布。所以说，国家大数据一体化战略落地，首先是需要维护数据主权，就需要组建相关领域的强大“国家队”。

王帅宇表示：“从企业成立的第一天，北京供销大数据集团就被贴上了大数据国家队的标签。而捍卫国家数据主权，也成为我们的企业信仰。作为国家队，北京供销大数据集团要清晰地看到肩上的责任，只有坚定信仰，才能担负起大数据一体化的建设重担。”

目标： 永争第一的“国家队”

在大数据红遍全球的背景下，无论是领先发展的欧美、迎头赶上的东亚、还是将“一体化”作为突破口的中国，发展大数据除了加强基础设施建设、加快普及高速互联网应用等，更重在推动数据融合开放、打破信息孤岛，更好地发展推进与民生保障服务相关的数据。这就需要“国家队”设定为之努力的目标，即能大胆实践，又需步步为营。

对此，王帅宇表示：“北京供销大数据集团力求打造全国最大规模的第三方公立数据中心集群，并以此为核心在全国范围内展开了自主产权大数据中心园区的布局与建设工作。围绕‘3+10+X’的发展战略，集团针对市场需求旺盛的北京、上海、广州展开大数据产业园的重点布局，在全国范围内打造10个互联网核心节点城市，在贵阳、成都及武汉等地发展建设一批数据中心，同时通过遍布全国各地的数据机房节点，形成一张覆盖全国、全互联的数据中心集群网络。”

王帅宇围绕‘3+10+X’的布局畅谈大数据“国家队”的发展

在互联网世界里，数据可以在任何一个空间、时间产生、存在和发挥价值。据介绍，不仅在国内市场上力争第一，北京供销大数据集团同时也在全球一体化方面缜密布局，在不到一年的时间里，集团成立了面向全球市场的北美子公司，并计划在欧洲、新加坡、日本、香港等地，将成功模式大规模复制。以“走出去”与“请进来”相结合的方式，充分利用国内外优势资源、开启大数据产业发展新格局。

红利：把握时代最佳机遇

时代造就英雄，同时也造就伟大的企业。在IT时代，一批伟大的企业崛起、壮大，皆因它们顺势而为，抓住了IT时代的时代红利。而在DT时代，“大数据摩尔定律”将成为企业发展的最大助推力。

根据预测统计，如今全球范围内所有由人与机器所定义的数据，将以每年两倍的速度增长，这也带来了极为惊人的“市场红利”。以SinoBBD所专注的IDC及CDN产业为例，过去6年中，IDC产业复合增长率达到38.6%，CDN的复合增长率是40%，均远超同时代的其他行业。此外，至2020年，我们的“数字地球”即互联网每月的流量将达到约40,000EB、全球移动数据流量将达到292 EB、数据中心规模将达到1220万个、建设资金超过780亿美元，这些都构成了当今时代最大的产业红利。

以CDN、IDC为代表的高复合增长率揭示了产业的“时代红利”

王帅宇认为，“大数据时代下的市场和用户需求，是推动北京供销大数据集团在一年时间里取得骄人战绩的土壤，未来，更多以视频为核心的科技创新和应用创新将不断加速这一“红利”的诞生。随着VR和AR等技术走向成熟，信息构成的维度将会超越客观现实的三维空间，达到四维五维甚至更多维度。那个时候，大数据的整个业态将被颠覆和重构，集团也将获得更为惊人的发展加速度。”

战略：“降维攻击”的竞争之道

“降维攻击”一词，在科幻小说中，是指高等文明向低等文明发动的攻击。而在现实商业竞争中，降维攻击更多是指如果一个企业在生态链中拥有更高级的地位和资源，那么这家企业在面对相对低层次的企业时，会在竞争中拥有了先天的优势。

王帅宇在谈到企业战略发展的环节，特别用“降维攻击”一词指出了北京供销大数据集团的竞争之道。他表示：“SinoBBD在大数据产业中虽然属于后来者，成立仅有一年多的历史。但是，由于数据中心一体化的力量将成为我国未来五年重塑业态的支配性力量。因此，这带给了北京供销大数据集团可以实现‘降维攻击’的生态优势。未来，符合一体化趋势者生，否则必遭淘汰。也就是说，将来单独只做CDN、或者只做IDC的企业，将逐步在数据生态的大浪淘沙中消失。北京供销大数据集团将把IDC、CDN和云平台的三个维度充分融合，用一体化的力量做碎片化和信息孤岛的‘终结者’，终将成为大数据一体化基础平台的领航者。”

产品：“年轻”带来的高起点

如今，大数据产业处于春秋战国时代，各家诸侯割地而立，围绕数据准备、数据交易、基础服务、行业应用、人机交互、挖掘分析、智慧城市等领域提供服务的科技公司为数众多，但是很多企业都存在跨界能力有限的难题，能够高标准承建一体化大数据中心、并拥有强大基础设施的企业更是寥寥无几。那么，在“战略为道”的前提下，北京供销大数据集团的“产品为术”又是如何驾驭的呢？

王帅宇谈到，SinoBBD的产品有三个核心，就是IDC、CDN和云，虽然北京供销大数据集团是个很年轻的企业，但是年轻恰恰没有负担和包袱，可以从更高的技术起点出发，一步跨越到目前最新的技术、最新的管理、最新的流程和最新的标准。SinoBBD面向未来IT新形态所构建的数据中心，可以做到管理一体化、操作自动化、运维智能化、流程标准化、资源虚拟化、业务可视化，这些正是抓住当今产品竞争制高点的关键。

首先在IDC方面，北京供销大数据集团采用跨越创新的思维做数据中心，集团的数据中心不仅都是按照最高标准建造的，采用最可靠、最稳定、最好的设备，更重要的是数据中心同时也是一个产业园，有着完善的办公配套设施和孵化器，将来甚至会是一个“大数据小镇”。在实现跨越发展的同时，合作模式同样灵活多元，充满创新精神：既有传统的数据中心租赁、零售模式，代维代建，同时还可以做整栋楼宇的销售，每栋数据中心拥有独立的产权。

在CDN领域，SinoBBD更是发挥了产品的极致与极限思维。就是要把产品做到极致，要把能力发挥到极限。传统的CDN只是做中间分发的一部分，而北京供销大数据集团则要做完CDN的整个链条，从源站、转码，到加速、分发等，提供完整链条的能力。SinoBBD已经在全球部署了超过500个节点，实现了全球全运营商覆盖，具备业务可视化、调度智能化、服务专业化等三大优势，这也是北京供销大数据集团做CDN赢得客户的底气所在。

在云计算领域，SinoBBD则采用了颠覆破界的产品思维。此前人们一提到云，一般都会习惯性地想到公有云、私有云和混合云，而北京供销大数据集团则认为，云计算产业的蓝海市场在政务、金融、医疗、教育等垂直行业领域，并且已经成功地付诸实践。

SinoBBD通过在政务、金融等垂直行业的发力迈入云产业蓝海市场

例如，由SinoBBD着力打造的供销云就专注于农村电商。通过与中国供销合作总社的战略合作，全国供销社系统内的电商平台都要逐渐迁移到北京供销大数据集团提供的基础设施之上，承揽全国供销系统的电商集群，2016年预计交易额为6000亿！

未来：为“大数据”更多可能而来

在谈到北京供销大数据集团未来的发展愿景时，王帅宇特别提出，SinoBBD将不负“国家队”使命所托，以空间换时间，实现跨越式发展，计划在未来3~5年内提供8万个机柜，数据中心建筑面积达到40万平方米的规模，成为全国最大规模的第三方公立大数据中心集群，做中国大数据基础平台的引领者。

在产业应用层面，北京供销大数据集团将通过完善"供销云"、"企业云"、"金融云"等一体化方案实现生态激活，重点解决信息"碎片化"及打破"信息孤岛"，整合数据，加速数据流通，让数据产生倍增效应。

相信随着我国大数据中心一体化的进程不断加速，北京供销大数据集团在一体化的道路上将拥有越来越多的“同行者”。借助众多合作伙伴在教育网络、科研创新、数据运营与分析、移动APP资源等方面的产品、技术、解决方案支持，携手共建自主可控的大数据中心生态圈，共同拥抱大数据产业未来更多的发展可能和宝贵机遇！