大数据一体化：迈向人工智能的“必由之路” 

近日，由北京供销大数据集团（SinoBBD）举办的“加快大数据中心一体化进程·2017北京峰会”在京召开。创新工场及人工智能工程院、科蓝软件、Testin云测、中国银行数据中心、清华大学经济管理学院等知名企业和机构的“掌舵人”纷纷到场

近日，由北京供销大数据集团（SinoBBD）举办的“加快大数据中心一体化进程·2017北京峰会”在京召开。创新工场及人工智能工程院、科蓝软件、Testin云测、中国银行数据中心、清华大学经济管理学院等知名企业和机构的“掌舵人”纷纷到场，共同探讨数字经济时代中国大数据产业及人工智能应用的发展之道。

众位大咖的精彩发言，特别是创新工场创始人李开复围绕“大数据开启人工智能时代”的主题演讲，让人耳目一新地了解到人工智能的发展历程与机遇，揭示出SinoBBD当前全力以赴践行的大数据中心“一体化”，正是迈向人工智能产业未来“井喷”的必由之路，并由此带来令人憧憬的无限商机。

大数据“引爆”人工智能时代

AlphaGo对弈李世石的“人机围棋大战”是对人工智能的一次科普教育，充分展示了AI技术对人类大脑智慧的挑战。事实上，看起来刚刚走到新闻聚光灯下的人工智能，却早已经在大数据的帮助下“潜伏”在我们的日常生活中。大数据与AI技术的结合，不但让Google Now变得越来越“聪明”，越来越“懂你”，让Siri将机器语言转化为“真实含义”，就连我们习惯的网购、外卖、专车、寻医问药，背后也常常藏着它们的身影。

创新工场创始人兼首席执行官李开复

“人工智能即将成为远大于移动互联网的产业，而大数据一体化将是通往这个未来的必要条件”李开复表示。“人工智能离不开深度学习，通过大量数据的积累探索，在任何狭窄的领域，如围棋博弈、商业精准营销、无人驾驶等等，人类终究会被机器所超越。而AI技术要实现这一跨越式的发展，把人从更多的劳力劳动中彻底解放出来，除了计算能力和深度学习算法的演进，大数据更是其中的关键。”

人工智能是创业者的“助推器”

在谈到大数据一体化如何帮助更多创业者把握人工智能时代，实现创新和价值时，李开复表示：首先，人工智能领域的创业，对于软件、硬件、数据、计算资源等同样非常依赖，要让大数据帮助机器深度学习、记忆、成长、不断进化。但是另一方面，人工智能加大数据的创业成本却达到了历史新高，这让许多创业团队在出发的路上举步维艰。因此，计算资源的一体化将为更多的创业者提供机会，将有限的资金投入到业务、产品、服务创新上，而不用花大量的资金和精力去“买机器”、做系统的运维管理等工作。例如像SinoBBD这样有弹性的云平台，能够提供所有最优质的相关资源，人工智能创业者只需要按使用情况来付费，这会远远超过自己搭建所有的平台的效率。

其次，人工智能要取得实质性的巨大发展，需要积累、处理、分析的数据量越来越庞大，包括人们日常的出行、消费、征信等等，显然，如此巨大的数据不是一个公司能够收集完成的，所以国家级的大数据中心一体化也就成为人工智能发展的必由之路。数据中心一体化战略将整体促进人工智能的产业腾飞，尤其是公立国家级别的大数据一体化，更是大大提升了数据的安全性和可控度，也为人工智能产业的未来提供了强有力的保障。



“干净”的大数据要由“国家队”提供

人工智能应用是在总结现有的规律上，实时制定出相应的解决方案，大数据分析关心的是过去发生事件的现象和来源，为未来决策提供参考。一个是对未知的事物反应速度越快越好，一个是对已知数据积累的越丰富越好，而两者的集合是AI技术发展的关键。在这其中，大数据的安全性与人工智能的可靠性密不可分。

一体化的国家级数据中心的建设旨在消灭信息孤岛，但是在其建设完成之后，是否能消灭信息孤岛，核心在于数据共享。数据共享让所有大数据有关的产业形成一种协同、配合和共享，让每个企业都可以专注自身业务发展。大数据和人工智能的战略是“道”，IDC、云平台等具体产品是“术”，而从产业未来的发展来看，只有掌握好“道与术”，充分依托国家大数据中心一体化的力量，一个健康、强大，充满创新活力的产业生态圈才能最终成为现实！