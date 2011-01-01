 Nutanix：应用驱动才是下一代企业云的关键

近日Nutanix的一个沟通会上，Nutanix总裁Sudheesh Nair在谈到当前众多企业客户积极拥抱公有云事件发表了自己的看法，他认为，要看看你做的行业是不是适合公有云。

现如今，愈来愈多的人都在谈公有云，不可否认，公有云的出现的确能够满足一些用户的需求，但是有些厂商在宣传公有云的时候却不提公有云的弊端，这让很多不了解公有云的客户盲目上云。近日Nutanix的一个沟通会上，Nutanix总裁Sudheesh Nair在谈到当前众多企业客户积极拥抱公有云事件发表了自己的看法，他认为，要看看你做的行业是不是适合公有云。

Sudheesh Nair说到，企业用公有云通常基于快速投放新品，节省成本，节省时间，采用最先进的技术四个目的为用户带来价值，但事实上公有云本身也有存在一些不足：首先，公有云无法实现定制化。其次，公有云是一种租赁模式，费用昂贵。再次，需承担责任，但权利却外包了。最后一点，目前所有的公有云都是建构在自己的专有技术之上的，一旦使用，就被锁定在里面了。

而Nutanix认为，打造下一代企业云的关键是应用驱动，它有三个差分点：第一，对企业客户而言云本身一定是要由应用来推动的。第二，企业客户希望云既能够实现定制化，也能是简单的。虽然这两者其实是相悖的，通常一个东西是可以定制的话，也会带来复杂性。第三，提供选择和自动化，这也是公有云应该具备的一些特点。

Nutanix的优势是如何体现的，Sudheesh Nair解释说，“企业级的应用尤其是既有的应用非常复杂，所以如果公有云想把这部分做好还需要很长的时间。Nutanix已经有混合云的解决方案了，比如备份方面我们支持两个云，一个是AWS、一个是Azure，这方面我们会添加更多的服务。”

那Nutanix如何让云的服务一方面是可以定制的，另一方面又是很简单的呢？Sudheesh Nair以苹果为例，苹果并不直接向用户销售iCloud这个服务，但如果说用户想要无限量的内存，这时候就需要使用iCloud了。所以，换一句话说，云是整个架构中的一部分，是一个推动的构件。Sudheesh Nair相信这个模型对于企业级用户来说也是可以使用的。因为它完全是构筑于即插即用的API和SDK上的。

在这个大背景之下，过去5年中，Nutanix打造的超融合的解决方案就像是这个的“地基”，是以后工作的基础。“地基”非常重要，打得越深楼就可以盖得越高。“地基”盖完之后，3年半之前Nutanix开始打造Acropolis，一座建筑的“墙”。2016年Nutanix收购了Pernix Data和Calm.io，这两家公司是做自动化架构的，这意味着大楼已经有了“屋顶”。

可以说Nutanix盖大楼的时候是有自己的一套方法的。比如说在本季度， SAP认证了Acropolis平台。同时还发布了自助服务的门户网站，也就是说Nutanix的用户无须和IT部门打交道，自己就可以调用功能。 “Nutanix继推出计算、存储的虚拟化之后，也进入了网络虚拟化的时代。而这样做的目的，就是让企业客户保有传统IT的控制度和治理架构的同时，把云的体验引入到他们现有的数据中心之中。”Sudheesh Nair表示。

换句话说，对企业客户而言，使用Nutanix的时候会和使用AWS的体验完全一样，但不同的是，Nutanix架构中每一个组件都可以定制。

Sudheesh Nair表示，“如今全球排名前2000的企业，大部分使用了我们的方案。其中有一些世界上规模最大的企业，把他们最为关键的一些业务应用跑在了Nutanix的数据中心的架构上。所以这再一次地验证了，Nutanix的架构是真正能满足未来的架构。”