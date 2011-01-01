 SinoBBD以“一体化”力量助推京津冀协同发展

12月26日，由中共承德县委、承德县人民政府主办的“承德县引进企业上市政企对接会”在京召开，会议旨在加强合作交流，拓展发展空间，为承德县经济社会发展增添新的活力，为企业上市发展创造新的机遇。

12月26日，由中共承德县委、承德县人民政府主办的“承德县引进企业上市政企对接会”在京召开，会议旨在加强合作交流，拓展发展空间，为承德县经济社会发展增添新的活力，为企业上市发展创造新的机遇。以北京供销大数据集团（以下简称“集团”）为代表的35家承德县战略合作伙伴参加了此次会议。北京市供销合作总社副主任、北京供销大数据集团董事长姚从琪，北京供销大数据集团副总裁闵才良、杨东雷等领导代表企业参会。

会议现场

近年来，“京津冀协同发展”这一国家战略为承德县承接非首都功能疏解和产业转移带来了新的发展机遇，承德县以“三区一城一基地”的发展定位，持续推进产业结构调整、载体平台打造、政务环境优化、生态环境建设，打造出省级高新技术产业开发区，推进大数据、服务外包、新能源新材料、高端制造、绿色食品加工、文化旅游康养等六大主导产业持续发展。同时，处于加快传统产业升级和新兴产业培育“黄金发展期”的承德县，也为企业投资拓展了巨大的市场空间。

在工信部出台的《大数据产业总体规划》中，将承德纳入了大数据产业发展规划，依托优越的地理位置与区域优势，承德县将发展大数据产业作为重点，加快建设国家绿色数据中心。今年3月，由北京市供销合作总社所属北京供销大数据集团与承德市共建的承德德鸣大数据产业园奠基，为承德建设“国家绿色大数据中心”吹响号角，推动承德县产业转型升级与经济社会发展。作为行业的创新企业，北京供销大数据集团秉承“数据中心+”及建设绿色新能源数据中心的理念，为助推京津冀协同发展做出贡献。

北京供销大数据集团副总裁闵才良在本次对接会上发表讲话，他表示，德鸣大数据产业园是北京供销大数据集团布局大数据集群战略中的重要一环，作为大数据产业发展的“国家队”，集团以加速国家政策落地为使命，在体量、规模、布局上全面响应国家大数据战略，具备遍布全国乃至海外的高品质、大规模、自主产权数据中心，以及跨全产业链的数据存储、分发以及技术运维的响应能力与多元化集约型服务能力。与承德市政府联手打造的德鸣大数据产业园正是响应“一体化”国家大数据中心的重要举措，集团将以一站式的大数据基础服务体系，打造“数据中心+"概念下集数据中心、大数据孵化、配套服务、办公体验等于一身的大数据产业综合服务体，以“一体化”的力量优化企业发展环境，为承德县的经济发展注入新的动力。

北京供销大数据集团副总裁闵才良发表精彩演讲

承德德鸣大数据产业园是北京供销大数据集团打造的“一体化”国家大数据中心典型模板，旨在打造成为承载京津冀产业转型的信息化支撑点。承德德鸣大数据产业园从设计、到建造均采用国际高等级水准，达到ANSI/TIA/EIA-942 T3和GB50174-2008A级标准。德鸣大数据产业园建筑面积约15万平方米，项目建成后将具备3万个机柜的容量。承德德鸣大数据产业园项目将全面直连北京高品质光纤，并提供多种本地带宽出口，全冗余光纤骨干传输网络，实现承德和北京之间的数据流量直接传输。该项目采用模块化设计，可针对企业级客户需求进行量身定制，以完备的网络产品为金融、互联网以及大数据转型的各类企业提供基础设施及服务，并从能源、网络系统、容灾、以及专业的运维，全方位确保用户数据运行安全、稳定、可靠、节能，成为政企及电商的云数据中心，助力传统企业 “数据中心+"转型，推动承德大数据产业全面健康发展。