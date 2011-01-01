曙光副总裁沙超群：未来的业务是数据创新的驱动

曙光公司副总裁沙超群受邀出席了一年一度的 “2016中国信息产业经济年会”，并在会上作题为“数据驱动创新与曙光数据中国建设实践”的主旨演讲，系统阐述曙光在数字经济时代的发展战略。

2016年12月23日，一年一度的 “2016中国信息产业经济年会”在北京香格里拉饭店隆重举行。本届经济年会以“数字经济与新动能”为主题，回顾2016年我国信息产业的发展，并探索面临转型关键期的信息产业新的突破口和增长点。曙光公司副总裁沙超群受邀出席了这一信息产业领域汇聚产业精英的大会，并在会上作题为“数据驱动创新与曙光数据中国建设实践”的主旨演讲，系统阐述曙光在数字经济时代的发展战略。

（曙光公司副总裁沙超群在2016中国信息产业经济年会上演讲）

在本届年会中，沙超群凭借在数据产业方面前瞻性的战略思维、创新的业务实践和显著的市场推进，荣获本届年会评选的“2016中国信息产业年度经济人物奖”。这一荣誉，不仅是对沙超群卓著业绩的肯定，也凸显出曙光在数据产业实践中的显著成果，更彰显了数据对于经济发展日益重要的地位。

当前，伴随着新一代信息技术的崛起，数字经济渗透至生活和生产的各个领域，成为全球经济的重要发力方向。沙超群说，在数字经济时代，数据成为新能源，数据产业呈现出连接泛在化、数据产业化、计算多元化、创新生态化、应用智能化的发展趋势，未来的业务将逐步变为数据创新的驱动。曙光提出“数据驱动创新”的概念，将构建以数据为核心的技术业务平台，以云计算和大数据软件为重点，打通创新链和产业链，在智慧城市建设、企业数字化转型、大科学研究、国家信息安全保障等领域发挥积极的作用。

2015年是中国大数据应用和产业化元年。在这一年，国家推出了互联网+、中国制造2025等产业发展和转型升级计划，并推出了《促进大数据发展行动纲要》，明确提出了国家大数据战略。“在我们看来，这是国家版的‘数据中国’战略”，沙超群表示。曙光于2015年发布“数据中国”战略，并于2016年将其升级为“数据中国加速计划”，致力于通过建设“百城百行”云计算中心打造一张中国云数据服务网络。经过近两年的布局，曙光云数据服务网络初步形成，目前已在全国部署了30多个城市云计算中心，累计实现了超过30PB数据的汇聚、交换和共享应用。

另据Gartner新兴技术发展周期观察，大数据已从2015年新兴技术发展周期中消失，各个细分行业和领域的大数据应用已经逐步落地。沙超群指出，目前最火的大数据应用是人工智能，同时大数据在智慧制造、智慧交通、民航业等行业领域应用也十分广泛。基于此判断，为了加速数据汇聚，提升数据服务能力，曙光2016年提出重点布局政府大数据、科学大数据、安全大数据和工业大数据四类大数据业务。今年以来，曙光的“四类大数据”业务得到稳步推进，比如在科学大数据领域，曙光 10月发布了“科学大数据引擎”，以帮助中国的科研机构借助各领域大数据发展机遇实现转型与变革。

数字经济时代给IT基础架构产业和信息服务产业带来的不仅是挑战，更多的是全新的机遇。曙光未来将继续推进“数据中国”战略，进一步深化向“数据综合服务供应商”的转型进程，在云计算、大数据等领域为用户提供具有独特优势的产品和服务，帮助用户在数字经济时代挖掘数据价值，进而推动中国成为“数据中国”、“数据强国”。