模块化、定制化：Gooxi新品主打两大特色 

12月23日,由深圳市国鑫恒宇科技有限公司（Gooxi）联合战略合作伙伴英特尔公司（Intel）和Microsemi公司共同举办的“2016年Gooxi新品发布会全国巡展”在北京隆重召开

ZD至顶网服务器频道 12月26日 新闻消息（文/邹大斌）： 12月23日,由深圳市国鑫恒宇科技有限公司（Gooxi）联合战略合作伙伴英特尔公司（Intel）和Microsemi公司共同举办的“2016年Gooxi新品发布会全国巡展”在北京隆重召开。本次会议共有150多位行业渠道商、集成商、终端用户以及媒体朋友亲临现场，活动取得了圆满成功。

创新、品质、速度——Gooxi发展三要素

在刚刚结束的英特尔数据中心渠道年度峰会上，Gooxi获得了“2016年度卓越成长奖”，这表明了英特尔公司等合作伙伴和用户对Gooxi发展的高度认可。的确，Gooxi的发展速度是行业有目共睹的事实，在短短两三年时间内，Gooxi产品已经扩展到十多个系列，业务范围遍布全球，企业知名度和国内外产品市场占有率不断提升。Gooxi创始人赵世亮先生在开场致辞中提到Gooxi发展的3个关键词——创新、品质和速度。他指出，创新是Gooxi发展之根本，Gooxi产品能在行业如此激烈的竞争中能立足市场，深受客户欢迎的原因就在于Gooxi产品有别于市面上众多同质化严重的产品，真正做到了创新，比如Gooxi产品运用到的模块化设计、高密度设计、无线缆设计、BBU设计、BMC电源峰值软件设计等等，这些创新点全部是针对于行业应用的“特点”和“痛点”进行的升级和优化，这些设计从行业技术上来讲很多都是具有突破性意义的，甚至是Gooxi首创的；Gooxi发展的第二个关键词是品质。赵士亮认为，产品品质是跟严谨的设计和规范的生产密不可分：在产品研发方面，Gooxi采用严谨的IPD集成产品开发管理模式，同时，Gooxi在研发上的投入也远超同行业其他企业，公司研发团队占公司总人数的30%；近3年来研发投入成倍增长，16年研发投入比甚至占到了公司整体营收的17%强；生产方面，Gooxi有规范的全流程管理体系，共有18道检验环节，充分保证产品品质。最后一个关键词是速度，他认为企业要提供给客户的远不止质量优秀的产品，更多的应该是一种高效率的服务。Gooxi在产品的定制化及生产的交付时间，包括针对客户面对面的服务等方面都做出了积极的努力和改进。

模块化、定制化——Gooxi产品发展方向

Gooxi是国内目前唯一一家集服务器、存储产品设计、生产于一体的ODM硬件厂商。Gooxi研发副总裁唐斌先生在会上对Gooxi产品发展路线和本次发布的新产品都作了详细的阐述。唐斌指出，模块化和定制化设是存储和服务器系统硬件架构的发展趋势，也是Gooxi产品最大的两个亮点。模块化是所有存储和服务器的优点，如无线缆，高密度，易维护的实现核心，模块化产品通过集中供电 、集中散热、集中管理，降低整体成本和提升整体效率，从而帮助企业降低TCO成本。Gooxi将模块化设计运用到通用存储和服务器产品，实现硬盘、电源、主板、计算单元全模块设计，让企业构架数据中心可以像搭积木一样按照自己的实际需求来灵活组建。Gooxi目前模块化产品包括高密度服务器、高密度存储、高密度刀片式服务器、模块化服务器、模块化存储、双控存储等六大系列。对于定制化，唐斌再次强调，Gooxi是国内目前唯一一家致力于存储和存储产品硬件产品研发设计和制造的ODM公司，可以根据客户的需要，从结构设计、硬件配置、软件功能、技术适配、产品外观等方面进行深度定制，为客户量身订做所需要的存储和存储服务器产品。以目前而言，Gooxi几乎有一半的服务器和存储服务器产品都是基于客户的定制而产生的。

随后，唐斌详细介绍了本次发布会发布的新产品和重点产品：双控存储，NVMe机型和第二代刀片式服务器，这些产品也是现场产品展示区最大的亮点，吸引了众多客户的关注。

双控存储：模块化产品的最高境界，主板、主机接口、硬盘、电源、风扇、BBU模块化设计

NVMe机型：Gooxi首款模块化NVMe产品，其显著有点：大幅提供数据的吞吐能量，改善延迟，提高选用HDD灵活性，提高电源使用效率以及便于维护。

第二代刀片式服务器：采用Gooxi第二代单路G2SCN-4B主板，支持IntelE3-1200 V5系列CPU,兼容上一代Intel E3 V3/V4处理器

国鑫云——互联网+管理系统的随身轻量级工具

Gooxi是服务器和存储硬件ODM公司，但Gooxi在软件方面的实力也不容小觑，这说明Gooxi已经具备了存储和服务器产品软硬件整体解决方案开发能力。Gooxi副总经理徐翌先生介绍到，Gooxi不仅可以进行服务器基层软件的定制，如BMC，BIOS等多种软件功能的定制，而且下一步Gooxi将推出的一个基于微信开发的移动管理工具——国鑫云，帮助客户实现服务器的互联网+管理。简单的说，国鑫云是一个基于BMC能力和IPMI协议在云端提供远程支持，动态掌握服务器状况的一个工具，通过这个手机工具，将BMC稳定能力和移动互联网灵活性结合起来，使得一些监控部署成本更低，实时性更好。其实，纵观各个厂家采用X86架构在硬件本身差异不大。在结构设计上，Gooxi采用各种热插拔模块化功能算是一个比较大亮点；但在管理功能上，各厂家在服务支持上差异是比较大的。Gooxi希望通过国鑫云能在管理能力布局上起到一个支点作用。这个工具不会替代那些数据中心复杂庞大的管理系统，主要是为管理员提供随身即时的服务器状态查询和云端存储的便捷。其使用方法更是简单，只需关注国鑫微信公众号-选择“国鑫云”栏目-添加服务器或者管理服务器即可。

携手同“鑫”，合作共赢

Gooxi的迅速发展与合作伙伴的鼎力支持是分不开的。Intel和Microsemi作为Gooxi重要的战略合作伙伴，长期以来，都与Gooxi与在技术开发、产品开发、市场开发等方面有着很深入的合作。本次巡展，Intel和Microsemi公司资深技术专家亲临现场，分别发表了《英特尔助力国鑫产品创新》、《基于SAS和PCIE资源池化的新型服务器》的主题演讲，为本次巡展增添了绚烂的一笔，更得使客户在一下午的时间里就可以感受Gooxi、 Intel和Microsemi三家公司最新的产品和技术以及彼此合作碰撞出来了火花。

通过此次活动，Gooxi集中发布和展示了2016年最新产品和技术，同时也加深了与客户和合作伙伴之间的交流。未来，Gooxi将携手Intel、Microsemi等合作伙伴，持续创新发展，为客户和合作伙伴提供更多高性价比的产品和解决方案。