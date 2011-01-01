关于人工智能，听听英特尔怎么说

英特尔正继续转型以聚焦已经崛起的良性循环——云和数据中心、物联网、内存和FPGA等加速器，它们紧密联系在一起并通过摩尔定律而进一步增强——从而加速人工智能创新及其在企业和社会中的应用和普及，迎接人类历史上伟大时代的到来。

ZD至顶网服务器频道 12月27日 新闻消息（文/邹大斌）： 在2016年岁末，回首整个2016年的IT热点话题，人工智能无疑是其中最有竞争力的获选者。从年初的AlphaGo与韩国棋手李世石的“人机大战”引爆的对深度学习的热情几乎持续了一整年，并且很有可能还会持续到2017年。这其中既有BAT等互联网巨头们的推波助澜，更有众多其他相关厂商的众星捧月般支持，英特尔就是其中之一。

作为一家芯片厂商，英特尔对于人工智能市场倾注了极大的热情，先后斥巨资收购了多家人工智能的初创公司，包括Nervana等。同时，英特尔在相关配套软件上也向人工智能倾斜。显而易见，人工智能正在成为英特尔的一个新的发力点和增长点。

人工智能还处于发展初期

“人工智能将变革企业业务运营方式以及人类与世界的交互方式。从海量数据分析中创造业务洞察，人工智能正在扮演着越来越重要的角色，并不断推动着行业的变革和转型。”英特尔公司副总裁、数据中心事业部数据中心解决方案部门总经理Jason Waxman在英特尔公司日前举行的“英特尔人工智能论坛”上进行主题演讲时表示，“作为一家助力云计算，以及数十亿智能互联计算设备的公司，英特尔正继续转型以聚焦已经崛起的良性循环——云和数据中心、物联网、内存和FPGA等加速器，它们紧密联系在一起并通过摩尔定律而进一步增强——从而加速人工智能创新及其在企业和社会中的应用和普及，迎接人类历史上伟大时代的到来。”

英特尔公司副总裁、数据中心事业部数据中心解决方案部门总经理Jason Waxman

这场在北京举行的主题为“释放IA原力 拥抱AI时代”的英特尔人工智能论坛上，英特尔全面介绍了致力于推动人工智能性能瓶颈突破、技术大众化以及社会效益最大化的重大战略，并分享了最新发布的面向人工智能的英特尔Nervana平台，以及创新的英特尔端到端产品组合和路线图等细节。

Jason Waxman表示，如今整个人工智能市场还处在婴儿期，在这个阶段更需要一个像英特尔这样的厂商来引领整个行业的发展，英特尔预计到2020年用于人工智能的计算能力将会增长12倍之多。

“随着计算机技术的发展，未来很多技术的部署变得非常困难，因为很多技术都是在人工智能的框架之下，需要人工智能的支持，而目前在人工智能领域中，只有7%的应用能符合人工智能的具体要求。为了更好地实现人工智能，我们需要非常强大的计算能力才能够处理如此大型的数据。” Jason Waxman说。

Jason Waxman还以自动驾驶、智能工厂和精准以及靶向医疗为例，说明如果我们无法在数据中心对数据进行非常有效的分析，那么这些数据无法提供最强大的价值。“尽管我们的设备生成的数据越来越多，但是这些数据只有在经过分析，在经过数据中心的深入挖掘之后才能够实现它的核心价值，只有这样我们才能够实现这些智能设备出现的最终目的。”

而人工智能所需要的更为强大的计算能力，正是英特尔可以发力的地方。为此，英特尔正在用户端和数据中心两个层面同时发力，提高数据的处理能力，让机器学习以及深度学习都能够进一步得到推动。同时，英特尔还倡导建立起一个好的数据库体系，来提高协同效应。

构建端到端的人工智能平台

实际上，英特尔也不只是在计算能力上发力，还通过收购推出更为完整的人工智能平台乃至人工智能的整体解决方案。这些端到端解决方案产品组合包括：构建于业界领先的基于英特尔架构的涵盖至强处理器、至强融核处理器、Nervana平台和FPGA、Omni-Path网络、3D XPoint存储等技术的硬件平台，结合英特尔针对深度学习/机器学习而优化的英特尔数学函数库（Intel MKL）、英特尔数据分析加速库Intel DAAL）等，和致力于为多节点架构提供卓越性能的开源软件框架如Spark、Caffe、Theano以及Neon等，及可推动前后端协同人工智能发展布局的Saffron、TAP、Nervana 系统、Movidius等工具和平台，以上这些产品组合将最终帮助广泛的行业和企业更方便地获取、开发和部署人工智能应用，将人工智能潜能在各个领域中充分释放，如智能工厂、无人驾驶汽车、体育、欺诈检测、生命科学等等。

为推动人工智能战略的实施，加速相关技术的大众化并最终实现应用的普及，英特尔还积极建立与包括谷歌等业界领先公司在内的广泛的联盟，成立英特尔Nervana人工智能委员会等推动技术探索和创新，与全球领先机构合作提供开发者培训课程，从而构建涉及人工智能技术提升、教育培训、应用优化等广泛的生态。在中国，英特尔更是不遗余力地携手本土合作伙伴，围绕机器学习、语音识别、计算机视觉、精准医疗等应用在科研、互联网、电商、生命科学等不同领域，共同推动人工智能多元化应用开发，加速产业创新。

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭

“人类正在进入智能互联时代，而中国正在引领数据洪流。作为发掘数据巨大价值的创新方法，人工智能技术和应用取得了长足的发展和进步。在美国成功举办后，英特尔人工智能论坛旋即落地中国，也充分体现了中国在全球的领先地位和英特尔对中国的重视。”英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示：“英特尔将坚定地推进人工智能战略，秉承开放、协作、共赢的态度，通过灵活的端到端产品和技术组合方案的持续创新，携手合作伙伴推动人工智能革命，充分释放其潜能以加速企业业务转型与惠及社会经济发展，共同创造更加美好的人类生活和社会福祉。”