IDC：第三季度全球HPC服务器收入增长3.9%

根据来自IDC的全球高性能技术型服务器Q View报告的最新数据显示，2016年第三季度全球高性能计算（HPC）技术型服务器市场的工厂收入同比增长3.9%达到28亿美元，去年同期为27亿美元。2016年前三个季度的总收入为81亿美元，相比去年同期的78亿美元增长了3.4%。

根据来自IDC的全球高性能技术型服务器Q View报告的最新数据显示，2016年第三季度全球高性能计算（HPC）技术型服务器市场的工厂收入同比增长3.9%达到28亿美元，去年同期为27亿美元。2016年前三个季度的总收入为81亿美元，相比去年同期的78亿美元增长了3.4%。

在2016年第三季度，高端高性能计算服务器系统的强劲收入增长被低价系统的收入下滑部分抵消了。

- 价格在50万美元及以上的超级计算机系统收入增长了22.3%达到9.853亿美元，相比去年同期为8.057亿美元

- 价格在25万-49.9万美元之间的部门级系统收入同样也大幅增加22.4%达到5.684亿美元，高于去年同期的4.645亿美元

- 价格在10万-24.9万美元之间的分部门级系统收入相比去年同期的9.764亿美元下滑了14.4%至8.362亿美元

- 价格低于10万美元的工作组级高性能计算系统收入相比去年同期的4.33亿美元减少了8.7%至3.955亿美元。

2016年前三季度高价格系统的出货量从去年同期的71479部减少到今年的63385部，而平均销售价格从109280美元增加到127411美元，反映了向高价格系统的倾向。

IDC技术技术项目副总裁Earl Joseph表示：“在2016年第三季度，高性能计算是全球服务器市场的一大亮点，IDC此前报告全球服务器市场在该季度同比下滑7%至125亿美元。高价格系统以超过22%的同比增幅领跑，低价格系统收入有所下滑。”

“随着全球经济复苏，工作组级系统细分市场，特别是分部门级细分市场，在2012年到2015年期间的高性能计算服务器采购量持续增加。在2016年前三季度，这些采购者中越来越多的人希望等待一段时间再购买另一套系统，IDC预计这个下滑趋势是暂时的，”IDC技术计算高级研究分析师Kevin Monroe表示。

2016年第三季度厂商亮点

- HPE以35.8%的高性能服务器收入份额领跑市场，其次是戴尔（18.5%）和联想（8.6%）

- 在具有战略重要意义的超级计算机细分市场，前三大厂商分别是HPE（37%）、联想（8.1%）、富士通（7%）

- “其他”这一类分别占有22.1%的高性能计算服务器市场和21.5%的超级计算机细分市场。“其他”这一类包括30多规模较小的超级计算机系统厂商，这部分整体的市场份额显示了进入超级计算机服务器市场的门槛相对较低。