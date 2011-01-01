杰和：屏显天下，大型商超越做越大的秘密

就目前的大屏显示技术能否解决以上难题，答案是肯定的。杰和科技G330多屏拼接显示基层组件，就是不可多得的高清大屏显示解决方案。杰和G330，采用Intel Skylake-S处理器，支持4K@60HZ超高清播放，帮助大型商超实现更好的形象塑造。

【市场背景】

传统广告曾在如万达、华润等大型商超中起着重要的作用，但传统广告也存在着较大的运营成本，且用户体验差，视觉疲劳会导致关注度下降，从而造成商业价值下降。大屏显示时代的来临，新技术赋予了更多的创意性、互动性，为商超创造更多价值。

【市场需求】

大屏显示逐渐取代传统广告模式，成为大型商超打造具有标志性、独特性的商业综合体的利器，以提升商业竞争实力。但也面临着以下几个问题：

1.大屏显示的在画面清晰度和流畅度表现如何？

2.管理是否便捷，运营成本如何？

【解决方案】

就目前的大屏显示技术能否解决以上难题，答案是肯定的。杰和科技G330多屏拼接显示基层组件，就是不可多得的高清大屏显示解决方案。杰和G330，采用Intel Skylake-S处理器，支持4K@60HZ超高清播放，帮助大型商超实现更好的形象塑造。

【方案优势】

4K极清播放，视觉冲击

作为大屏显示最重要的基层组件，杰和G330搭配AMD HD7750独立显卡，6个DP 1.2接口，单屏独立分辨率最高可达3840x2160，提供高清晰度的画面效果、流畅的视觉图像，使广告画面更具视觉冲击力，提升消费者体验。生动的广告画面，互动性更强，刺激消费增长；同时创新性的广告传播有利于企业形象塑造，提升品牌价值和形象价值。

操作简单，维运便捷

杰和G330同时内置的高可靠无人值守技术（JAHC），可实现红外遥控开关机，定时开关机，宕机自动重启，降低管理成本，提高工作效率。

级联拼接，大屏更耀眼

杰和G330支持6屏同显或者独立异显的画面播放模式。在大屏显示中，商家可将想要突出的内容独立播放，更利于消费者的内容接收，达到传播的目的。若商家需要更多单屏拼接，则可通过级联方式，使用N台G330级联，实现6n屏拼接显示。

数字媒体时代，大屏显示解决方案已成为大型商超广告形式的首选，重塑商业价值，为顾客打造极致的购物体验。在大屏商显技术的日臻成熟的今天，杰和科技将继续坚持技术创新、产品创新，持续为用户提供更优质的基础组件，联合SI厂商更好得服务于市场。

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