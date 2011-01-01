曙光的“云”魔术：从城市云到智慧城市

作为国内领先的信息服务提供商，曙光正在用自己的经验，通过实际行动，帮助一个又一个城市，一步步从信息化城市向智慧城市转变。

从概念的提出算起，“智慧城市”已问世6年。经过6年的快速发展，“智慧城市”已经从概念期过渡到了落地期。落地，离不开一砖一瓦地构筑，离不开踏踏实实地积累和实践。想要把智慧城市建设好，需要的是务实的“云工匠”。

中科曙光（下文简称“曙光”或“曙光公司”）就是这样一个工匠。作为国内领先的信息服务提供商，曙光正在用自己的经验，通过实际行动，帮助一个又一个城市，一步步从信息化城市向智慧城市转变。

城市云部署：助力城市智慧升级

在将智慧城市建设的实践进行落地的过程中，曙光是从“城市云”开始的。当一座城市要用数据来运营、决策、管理、创新的时候，城市级的数据资源服务平台就成了城市管理和信息经济发展必不可少的基础，“城市云计算中心”应运而生。

自2009年始，曙光就陆续在成都、无锡、南京、包头、哈尔滨、宜昌、乌鲁木齐、邯郸等地投资建设和运营城市云计算中心。截至2015年底，曙光已经在20多个城市部署了城市云计算中心。

2016年，曙光在以“加快网络布局、加速数据汇聚”为目标的“数据中国加速计划”战略指导下，城市云版图进一步升级。这一年，曙光城市云的数量超过了30个。

在各地有条不紊部署城市云中心的同时，曙光自身也在根据新市场的变化及需求，进行产品和方案的升级，来满足城市云中心向智慧城市运营中心的转变。

曙光“云魔方”就是一例。作为曙光新型智慧城市云平台，“云魔方”专为百万人口级别中小城市定制，一站式提供中小城市智慧升级所需的从基础设施到应用软件的全套产品、解决方案和服务，并且，模块化快速部署可助用户快速投入使用。此外，融合了曙光在计算机体系结构、高速网络、海量存储、资源调度、高效制冷等方面的最新研究成果的“云魔方”，可以帮助城市轻松应对未来10年的扩展需求。

“亿级并发云服务器”是曙光今年面向智慧城市应用产品的又一亮点。近年来云计算应用需求的井喷，呼唤更适合云应用的新型服务器系统。曙光在“亿级并发云服务器系统研制”项目的基础上，针对云计算大量应用呈现计算资源需求量低、并发访问量需求高及信息查询量大的特点，推出了面向云计算典型应用的“曙光星河云服务器系统”，建立了以国产技术为核心的云服务器架构标准。目前，星河云服务器已在中国银联的联云平台、中国电信的天翼云、中国教育电视台的教育新媒体云上一展身手，得到了积极评价。

此外，除了云基础平台不断升级外，在未来智慧城市最核心的应用——软件，曙光也作了重点考虑。曙光自主开发了针对大数据管理的“曙光政务服务大数据平台”，可以在数据中心扮演着各类数据集中储存、交换、共享的中心枢纽和桥梁角色，可有效整合政府内各个独立、分散的的数据，实现信息聚合，满足地方政府政务协同等应用的需要。该平台首次推出，即入围了“世界互联网领先科技成果”发布活动，受到了各方关注。

曙光公司高级副总裁聂华说：“以城市云计算中心为基础，曙光不断在做着面向智慧城市服务的产品、方案调整，现在曙光的城市云中心已经不仅仅是一个城市的基础硬件数据中心，它可以向政府部门、机构和企业提供各类云计算服务、数据服务和智慧应用服务，并且我们会在实践过程中不断进行优化和改进” 。如今，曙光云服务已经部署在近百个行业的1000多个应用之中，汇聚的各类数据超过30PB，俨然已成为中国智慧城市建设的主导力量之一。

城市云扩张：连锁加盟合伙人计划

在不同城市的成功经验可以相互借鉴、解决方案可以相互复制的基础上，2016年曙光在全国范围内创造性地展开了一场连锁加盟形式的“城市云合作人”计划。

该计划拟在全国50个城市复制曙光城市云在架构、技术、安全、服务、运营等方面的最佳实践，并与另外50个已建或拟建的由曙光投资直营的城市云中心一起构建全国性云数据服务网络。自从计划正式实施后，山东东营、安徽六安、甘肃武威、广西玉林、内蒙鄂尔多斯等城市纷纷通过“城市云合伙人”计划形式，开展了城市云建设，城市云连锁加盟合伙人计划初见成效。

“曙光城市云连锁加盟合伙人”计划的成功实施，会让更多的城市得以快速部署云服务应用，享受着城市云带来的价值，也让曙光公司离“百城百行”云数据中心建设的目标越来越近。

城市云带来的重要价值之一，就是消灭数据孤岛。“智慧城市涵盖政务服务、城市管理、民生服务等各个领域。从技术角度来看，云计算中心为智慧城市的发展提供基础设施，但政府部门间、行业间、政府与行业间的信息孤岛和利益壁垒无形中阻碍了信息畅通和数据汇聚，只有上升到城市级的云计算平台，才有望破除这些壁垒。”聂华说，如果没有城市云，数据孤岛将难以打破。他指出，目前数据孤岛的问题仍然存在，特别是在一些国家级、省市级云平台建设上。

城市云升级：城联网

在中科曙光“百城百行”云数据中心建设规划中，曙光的目光没有停留在单纯的数字上面，而是着重在“50+50”中的“+”上。正如曙光公司总裁历军所说，智慧城市建设要避免新的数据孤岛，城市之间也不可避免地需要联网。

基于这一认识，在“数据中国加速计划”的发布会上，曙光公司联合了30多个合作伙伴，共同成立了“中国智慧城市产业联合体”， 具体做法是，由几家上市公司共同组成产业投资主体，同时在技术、区域、投资等方面联合一批合作伙伴，共同支撑地方政府和企业客户建设智慧城市。历军说，“联合体将围绕数据中国‘百城百行’云数据服务网络的布局，聚焦区域信息化、进行联合投资与合作，共同推动地方经济产业的转型升级”。

“中国正进入‘城联网’时代。”历军认为，城市云与行业云紧密协作，能够避免新的“信息孤岛”，唤醒数据价值。“特别是随着智慧城市和城市群的发展，多个城市及其子系统之间的网络互连、信息交互、数据共享和应用协同的需求正进一步彰显。”

除此之外，作为中科院系统的核心企业之一，曙光也在积极参与筹建组织“中国科学院智慧城市产业联盟”组织，该组织是由中国科学院牵头，由科学院体系内各研究院所、院属企业单位组成，目前联盟已经进入成立筹备的后期阶段，相信通过科学院智慧城市产业联盟的支持，会提升曙光在智慧城市建设上的综合能力，也会为城市云向城联网发展提供更多科学研究支撑，最终实现多个智慧城市的互联互通。

城市云成果：花开遍地

“内功”好，市场宽。随着曙光在智慧城市领域布局的不断深入，曙光在全国智慧城市领域取得了一系列可喜成果：与包头市公安局一起打造自治区公安云先进示范应用平台、中标江西省“抚州市城市云建设及电子政务云服务”项目、中标国家部委级项目为人社部提供大数据分析系统、中标乌鲁木齐市三大数据库云计算服务项目、联合广西玉林市以预计29亿元的规模创建国家智慧城市试点城市……中科曙光以城市云为抓手的智慧城市业务不断拓展。

除了在智慧城市项目上的收获之外，在2016年9月19日，曙光电子政务云平台还首批通过党政部门云计算服务网络安全审查（增强级）。

据悉，党政部门云计算服务网络安全审查旨在加强党政部门云计算服务网络安全管理。中央网信办组织国家信息技术安全研究中心作为第三方机构，分别从开发与供应链安全、系统与通信保护、维护、应急响应与灾备、审计、风险评估与持续监控等10个方面对曙光电子政务云平台开展了安全审查。经过一年半的努力，曙光电子政务云平台安全能力基本符合GB/T 31168-2014《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》中的“增强级”要求，获得了国家网络安全主管部门认可，这也是曙光在信息化、云计算领域安全合规方面再一次取得领先成绩。

未来，智慧城市建设的疆域将进一步拓宽，中科曙光也在实践中一步步完善自己在智慧城市业务能力方面的建设。在智慧城市的这座大厦中，中科曙光像“云工匠”一般，不断通过云服务升级为城市点亮智慧。