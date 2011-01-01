浪潮发布新一代主机天梭M13 可承载大型机应用 

日前，浪潮在京举行盛大发布会，新一代关键应用主机天梭M13正式上市，这是我国自主研制的在线交易处理性能最强的单机服务器系统，面向对稳定性和可用性极高的超大型数据库应用设计，具备大型机水平的RAS特性以及比肩大型机处理性能，具备承载大型机应用的能力

日前，浪潮在京举行盛大发布会，新一代关键应用主机天梭M13正式上市，这是我国自主研制的在线交易处理性能最强的单机服务器系统，面向对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用设计，具备大型机水平的RAS特性以及比肩大型机的处理性能，具备承载大型机应用的能力。该系统是继成功研发天梭K1主机并获国家科技进步一等奖之后，在高端服务器领域又一重大技术突破，使我国成为美日之后，全球第三个掌握最高端主机核心技术的国家。

新一代关键应用主机天梭M13正式发布

整体优化，专注在线事务处理

天梭M13专为超大规模在线事务处理而设计，银行、证券、保险等关键行业用户的核心业务系统对安全稳定性以及高并发处理都有着极为苛刻的要求，天梭M13为上述应用提供了理想的承载平台。

天梭M13可扩展1000个以上计算核心，48TB内存，单日可处理交易量数十亿笔。而且，天梭M13提供基于应用的优化器，优化器支持国内外主流的数据库和应用平台，可以详细感知客户的应用场景的差异性和特点，自动向用户推荐硬件层和操作系统层的专家内核参数模板，用户可以根据业务需求灵活选择，让整体应用系统发挥出最好的性能表现。

故障自处理，大型机水平的高可用性

M13的多层级RAS特性设计是一个自顶向下的系统工程，通过全冗余设计以及全系统故障智能诊断预警系统（System Failover Diagnosis & Prediction，SFDP），M13具备了大型机水平的高可用性。SFDP是一个复杂的智能系统，由IMD（Intelligent Memory Defender，智能内存防护子系统）、ESCOM（Enhanced Service Control of OnlineMaintenance，增强型在线维护控制子系统）SFSM（System Failover Sapshot Monitor）等几十个子系统构成，能够从链路、部件和系统三个层面实时侦测硬件状态，自动隔离故障，并激活备用资源，保证平台层的故障不影响系统运行。

新一代关键应用主机天梭M13

在发布会现场，浪潮以智能内存防护IMD（Intelligent Memory Defender）为例解析了天梭M13的SFPD系统的工作原理，包括开机自检、实时监测、自我学习、自动隔离等。首先，SFDP在系统开机时即对内存进行高强度的内存诊断，发现的错误单元将被屏蔽。其次，系统运行过程中，会实时监测每个内存单元的工作状态，对报错单元及其相关的内存单元进行针对性检测，结合独有算法预测，做降级运行或者隔离处理，所有屏蔽后的内存单元不能进入操作系统的可用序列，同时系统会根据所有的内存错误完善故障处理规则库，实现自学习，而被屏蔽的内存在线更换之后，会自动进入系统运行。

在产品层面，天梭M13实现了系统免受硬件故障的影响，支持多维度的虚拟化技术，提供统一管理平台方便客户根据自身业务需求进行灵活部署；在应用层面，浪潮提供了基于天梭M13的高可用集群方案、异地双活容灾方案，保证客户业务不受单点故障，以及数据中心灾害等极低概率事件影响，实现业务系统7*24小时高连续性。同时，浪潮还提供了从硬件层到软件层的整体解决方案，通过完善的系统迁移方案，从资源迁移、数据迁移、应用迁移、工具迁移等多个方面帮助客户完成原有系统的切换工作。

升级移动互联时代的核心

天梭M13面向对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用设计，随着移动互联网与传统行业的纵深结合，企业业务系统的服务用户数和终端数激增、应用场景多元化，数据量呈几何级数增长。以电子支付为例，根据央行发布的支付业务统计数据，移动支付业务2015年达到138亿笔，比2014年增长200%，用户规模达到4.1亿人，同比增长20%。支付业务的规模化发展，给关键业务计算提出了更严苛的要求，同时也为天梭M13提供了更广阔的应用空间。

浪潮集团副总裁胡雷钧

关键行业和大型企业的核心业务处理是刚性需求，而且增长旺盛，目前这些应用大多运行在大型机上，浪潮集团副总裁胡雷钧表示，天梭M13为用户提供了新的选择，天梭M13采用了最新的技术，完全融入当前的技术生态，能够实现更好的灵活性、更经济的TCO以及更可靠地业务保障，帮助客户构建移动互联时代的核心业务系统。

未来——进一步升级关键计算生态

天梭M13发布后，浪潮形成了完整的关键业务计算布局。入门级产品是天梭 TS 860，该产品第一代在2010年就已经推向市场，目前市场占有率稳定在40%以上，连续12个季度中国市场第一。主力产品天梭K1，可替代小型机，于2010年研制成功，在10-50万美元Non-X86市场的份额达到25.3%。

浪潮关键业务计算的产品布局

同时，浪潮拥有AS18000高端存储， K-DB数据库，以及全系列的关键应用主机，是国内唯一一家具有软硬一体化关键计算方案提供能力的企业。随着M13发布，浪潮的关键计算业务将重点转向产品的完善和升级，转向产业生态的建设和强化。

目前，浪潮关键业务计算生态包括IBM、SAP等国际领先厂商，也包括大量的软件开发商和系统集成商，伙伴数量已经超过200家，覆盖了金融、交通、社保、财税、公安、广电、医疗等全部十二个关键行业。

“计算+”时代的战略装备

胡雷钧表示，天梭M13将在社会经济中可以发挥战略作用，而且随着传统社会向未来数据社会的转变，这种作用会越来越明显。

计算是数据社会的核心，当前分散的社会计算会向以“智能终端、万物互联、云数据中心”为核心的新兴社会计算形态升级，浪潮将未来形态的社会计算称为“计算+”。在向“计算+”升级的同时，社会计算的种类将不断的聚合、分化，最终呈现出关键业务计算、智慧计算和科学计算这三种典型形态。

浪潮主机系统事业部总经理江豫京介绍M13的关键业务应用场景与迁移方案

在三种形态的计算中，智慧计算解决从数据获得知识、决策依据的问题，科学计算解决大型工程和科学问题，关键业务计算则承担着基本的社会经济职能，主要是大型企业、政府组织核心业务系统，是依存性的，数据呈现“小数据、大价值”的特点，业务请求的复杂性和强时效性，对系统的实时性与强一致性提出了更为苛刻的要求，需要业务系统具有更好的纵向扩展（scale up）能力，紧耦合的大型平台依旧是关键业务的不二之选，这是浪潮一直坚持高端突破的主要战略考量。

浪潮高端战略的破局效应

浪潮一直将高端突破作为企业核心发展战略，并且已经成功发展了自主的高端服务器业务，并不断升级。胡雷钧说，企业的发展需要从长远角度来看，就是要用自己过硬的技术和产品来提升长远竞争力，掌握核心、占据产业制高点，让整个产业协作体系朝着有利于自己的方向转变。

浪潮在高端领域的不断突破也使得中国的各领域核心业务系统完全可以构筑在自主的技术和产品上，为中国信息化领域全面自主奠定了坚实的基础。天梭M13上市以后，中国可以把自主化工作从一般性业务系统、一般性关键系统进一步深入到各个行业的核心业务系统，在平台层面，为中国全面缓解信息安全隐患问题提供了产业和技术基础。