 一站式桌面云方案，轻松实现企业虚拟化

企业快速发展，导致信息化需求柔性大，业务随意性大，传统PC办公的弊端日益凸显。针对企业管理特点，杰和科技提供的一站式桌面云解决方案，通过杰和双路服务器和虚拟终端杰和F210、虚拟化系统软件共同构建桌面云，实现企业虚拟化，帮助企业提升竞争实力。

【市场背景】

云计算、大数据的兴起推动了企业信息化进程。如今，企业虚拟化在如火如荼的展开，它为企业发展提供有效匹配的新的业务模式，提高了数据中心的效率，促进企业业务便捷、灵活展开。

【市场需求】

企业的快速发展，导致信息化需求柔性大，业务随意性大，加之信息化投入少，传统PC办公的问题和弊端日益凸显，主要表现有以下几个方面：

·管理、维护复杂

在传统PC办公的IT模式下，PC硬件易损坏、系统多故障、软件更新繁琐等问题，需要IT维护人员现场逐一修复，不仅工作量大且耗时，响应能力不足时甚至影响员工正常办公。

·数据安全难以保障

数据分散在数量众多PC终端，不仅维护难度大，加之日益增多的安全隐患，如不能有效保护，极易造成安全威胁。

·维护成本较高

虽然PC成本相对较低，但后期的管理和维护成本较高。PC的管理工作包括操作系统环境、应用的安装配置和更新、桌面日常维护等，随着应用增多，维护成本呈上升增长趋势。

【解决方案】

针对企业管理特点，杰和科技提供的一站式桌面云解决方案，通过杰和双路服务器和虚拟终端杰和F210、虚拟化系统软件共同构建桌面云，实现企业虚拟化，帮助企业提升竞争实力。

【方案优势】

集中管理，降低维运成本

企业管理虚拟化，将运行的程序、数据集中在服务器端，终端在标准化受控的桌面环境下进行办公，减少了个性化设置所产生的桌面故障问题，提升管理员的运维效率和员工的工作效率。

通过桌面虚拟化，企业IT维护人员在后台直接对桌面和应用进行集中的维护、管理，极大程度降低人力资源管理成本和时间浪费。

保障数据安全

所有在操作过程中产生的数据都集中在服务器数据中心里，即使终端数据受损或是丢失，也能通过服务器进行重新找回。企业应用数据在资源池内万无一失，企业敏感数据的安全性得到最高级别的防护。

低功耗，绿色环保

杰和F210桌面云组件体积轻巧，选用Cherry Trail低功耗平台，很大程度降低了整机工作运行耗损，金属外壳在散热处理上也有极大优势，实现绿色办公。

【方案硬件特点】

随着信息化的加速发展，低成本、易维护、集中管理的虚拟化将成为企业管理的首选策略。

杰和F210一站式桌面云终端采用英特尔Cherry Trail Z8300处理器，支持Linux/Windows/Android 三系统，满足多应用需求,避免硬件资源频繁更换造成的浪费；内置高可靠无人值守技术（JAHC），便于IT人员的管理和维护。