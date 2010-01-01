继K1之后浪潮发布M13，这一次瞄向了大型关键业务应用

12月28日，继天梭K1之后，浪潮推出了新一代关键应用主机天梭M13，主要面向大型核心业务应用系统，包括对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用系统。

ZD至顶网服务器频道 12月30日 新闻消息（文/邹大斌）： 12月28日，临近岁末，浪潮在高端服务器市场再次放出大招，继天梭K1之后，浪潮推出了新一代关键应用主机天梭M13，主要面向大型核心业务应用系统，包括对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用系统。至此，从关键计算的入门级八路服务器，到可替代小型机的天梭K1系列以及可承载大型机应用的天梭M13主机，浪潮关键计算布局趋于完整。

面向大型核心业务应用系统是目前对IT要求最严苛的一个领域，过去完全被国外品牌的主机系统占领。现在浪潮天梭M13系统的推出意味着我国有了自主研制的可以媲美大型主机的系统，标志着我国在高端服务器领域的再一次重大技术突破。

15年的高端服务器探索之路

浪潮天梭M13是浪潮一直坚持的高端服务器战略的成果之一。浪潮高端服务器之路始于2002年，当年浪潮发布了“天梭工程”，提出“大协同计算应用架构”，推出了高端商用服务器天梭20000，这是浪潮高端品牌天梭第一次正式亮相，也是浪潮高端突破的起点。随后的2010年推出天梭K1，作为中国自己研制的第一台面向关键应用的小机系统，这是浪潮在高端服务器上迎来的重大突破，而今天M13的推出则让浪潮真正站到了服务器市场的顶端。

一般而言，计算可分为三类：智慧计算、科学计算和关键业务计算。智慧计算主要解决从数据获得知识、决策依据的问题，科学计算解决大型工程和科学问题，M13所面向的关键业务计算一般是银行、大型企业、政府组织核心业务系统 ，要处理的是高价值、高质量的数据，这类数据是一个企业的核心业务数据，被誉为“数据金矿”，关系到国家的核心命脉，重要性不言而喻。同时，这也是一个高门槛的市场，资金投入大、技术门槛高。比如，国外某厂商投入到新一代主机的研发费用就高达10亿美元，周期长达5年，远远超出了一般企业甚至政府的承受范围。因此，玩家主要局限在IBM、甲骨文、富士通等不多的几家。

“但这个市场是产业皇冠上的明珠，浪潮要去啃这个硬骨头，虽然在外界看来确实有点‘另类’。” 中国工程院院士、浪潮集团执行总裁王恩东在演讲时表示。

他说，浪潮坚持认为单纯的技术创新不是创新，单纯的扩大规模不是创新，只有用技术创新来改变产业分工才是创新，才是企业的长远发展之计。“所以我们会坚定不移地发展高端、继续加深核心技术突破的整体战略，和业界共同为IT产业的转型升级、为数据中国的进化提供更好的技术动力，为中国信息安全的自主可控提供产业基础。” 王恩东说。

很显然，浪潮的这份坚持结出了丰硕的成果。如今入门级的8路高端服务器产品TS 860在2010年推向市场以来市场占有率稳定在40%以上，连续12个季度中国市场第一。主力产品可替代小型机的天梭K1，在2013年正式推向市场，在10-50万美元Non-X86市场的份额达到25.3%，每年有近千台的出货量。今天，M13的推出无疑将让浪潮在高端服务器市场的地位再次得到提升。

M13:大型主机之外的新选择

浪潮天梭M13是专为超大规模在线事务处理而设计，银行、证券、保险等关键行业用户的核心业务系统都属于这类系统，以往是大型主机的市场，因为这些系统对安全稳定性以及高并发处理都有着极为苛刻的要求。

“浪潮天梭M13 已经具备了大型机水平的高可用性和高性能，以及更加开放更有活力的生态系统，是上述应用理想的承载平台，可为大型机客户提供一个新的选择。”浪潮集团副总裁胡雷钧在接受记者采访时表示。

浪潮集团副总裁胡雷钧

据胡雷钧介绍，天梭M13可扩展1000个以上计算核心，48TB内存，单日可处理交易量数十亿笔。而且，天梭M13提供基于应用的优化器，这些优化器支持国内外主流的数据库和应用平台，可以详细感知客户的应用场景的差异性和特点，自动向用户推荐硬件层和操作系统层的专家内核参数模板，用户可以根据业务需求灵活选择，让整体应用系统发挥出最好的性能表现。

除了高性能之外，高可用也是天梭M13着力打造的。M13在硬件、系统和应用等三个层面采用了整体性的高可用技术，使得天梭M13系统能够提供7x24的业务连续性，能够有效避免硬件故障、系统故障等各种情况对系统业务的影响。

比如，M13在系统层面采用了全冗余设计以及SFDP。浪潮为天梭M13开发了专门的全系统故障智能诊断预警系统（System Failover Diagnosis & Prediction，SFDP）。SFDP是一套软硬一体化的故障处理系统，可以对多种事件源进行故障采集与检测，如CPU、内存、网卡、PCIE、以及死锁、XFS文件系统，配置有可扩展的故障诊断引擎模块，包括机器学习关联算法、故障预测、运行健康状态分析，通过基于决策树算法，支持多种容错方式，并且支持以自学习的方式完善故障处理规则库，包括缓存刷新、寄存器禁用、物理隔离、CPU和内存热插拔等，从而有效处理各类故障。而冗余设计方面，M13从链路信号到芯片到固件和操作系统，均采用了冗余设计，当SFDP系统侦测到故障时，能够有后备的资源进行替换。

强大生态激发M13活力

除了产品本身的技术创新，M13还在生态建设上做了大量的工作。目前，浪潮关键业务计算生态已经聚集了超过200家合作伙伴，覆盖面向金融、财税、社保等十二个行业场景的解决方案，已经形成了成熟的评估、计划、验证、测试和上线的五步迁移方法。

浪潮还建立了主机技术标准认证体系，已经有130种国内外基础软件、320多种ISV应用软件通过了浪潮主机的技术认证，可以广泛兼容DB2、Oracle、Sybase等数据库、中间件和上层应用。

作为一个主要面向主机市场的系统，M13还特别针对传统主机应用的迁移做了准备，提供了一系列相关的工具，比如，浪潮提供了自动化的工具来检测代码是否需要修改，还有工具来自动化完成程序的迁移，从而尽可能实现主机大M13的迁移。

谈及M13的未来发展，浪潮主机系统事业部总经理江豫京在接受采访时表示，除了继续改进优化产品本身外，接下来浪潮还要联手ISV，继续深入支持行业用户，持续完善行业解决方案，包括提供软硬一体的体系化支持、共同为行业应用的验证、开发、拓展提供坚实平台，共同开发国内关键应用市场，丰富生态系统，从而为M13的发展创造一个良好的生态环境。