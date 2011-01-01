杰夫·罗达接任IBM大中华区总经理，王天義退休

IBM宣布，大中华区总经理王天義女士从2017年1月1日起退休。 杰夫·罗达接任IBM大中华区总经理，向董事长陈黎明汇报。

【2017年1月3日，北京】IBM宣布，大中华区总经理王天義女士从2017年1月1日起退休。

王天義女士在IBM工作34年，其中20年是在中国大陆，这使得她成为大中华地区具备深厚行业洞察和丰富客户互动经验的真正专家。在其整个职业生涯中，王天義女士一直负责支持IBM在银行和电信等行业的重要大客户。

“感谢王天義女士34年来对IBM做出的杰出贡献。特别是这一年半以来，对我的工作给予的极大支持，她作为总经理，致力于整合IBM资源，为客户创造价值，推动并提升大中华区业绩。”IBM大中华区董事长陈黎明表示，“一直以来，王天義女士是IBM价值观‘成就客户、创新为要、诚信负责’的积极践行者和倡导者。她始终以客户为中心，将客户的成功视为IBM的成功；她关心爱护员工，是一位受人尊敬的企业领导者。”

随着王天義女士的退休，杰夫·罗达先生被任命为IBM大中华区总经理，向IBM大中华区董事长陈黎明先生汇报。他将与IBM大中华区领导团队一道，持续为客户提供价值，深耕客户关系，驱动业务增长。

IBM大中华区总经理 杰夫·罗达先生

陈黎明介绍说：“杰夫在科技行业有着非常丰富的经验，他在IBM工作已经超过了30年，负责过包括销售、市场以及渠道等多个部门的业务。在被任命为大中华区总经理之前，杰夫是IBM韩国总经理，全面负责IBM在韩国的业务。此前，杰夫是IBM澳大利亚和新西兰地区总经理。而在更早之前，杰夫是IBM全球政府行业副总裁，负责该行业业务、战略和合作伙伴关系。杰夫对中国并不陌生，他曾作为包括大中华区在内的IBM亚太和新兴市场公共事业部负责人，于2007年到2014年期间在中国工作过七年。IBM大中华区正在致力于为客户带来基于云计算和认知技术的行业解决方案，杰夫丰富的行业经验对团队将是一个非常强劲的补充。”

从现在起到2017年年中，王天義女士将担任IBM大中华区的高级顾问，以确保业务的平稳交接。