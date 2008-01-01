10秒自动切换 浪潮服务器让深交所新一代交易系统不惧风险

一百多台浪潮双路服务器NF5280M4支撑起深圳证券交易所新一代交易系统灾备部分，凭借其稳定可靠、高效智能的特性保障深交所核心交易系统发生故障时可在10秒内完成自动切换恢复，灾备切换时间可完全控制在3分钟以内，相比原有系统缩短80%，保证整个系统可用性。

早在2008年，美国NMS修正法案要求建立全国统一的证券市场，在任何一个交易所挂牌上市的股票可以在其他交易所进行撮合交易于是，全球各大证券交易所开始更新交易系统，采用开放平台，打造更快速度，更低延时的证券交易系统。

面对激烈的国际竞争和国内证券市场的新需求，深交所提出了采用开放平台建设新一代交易系统的设想。经过长达8年的努力，2016年6月，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）第五代交易系统正式上线运行，这套交易系统由深交所基于开放平台自主研发，可容纳超过3亿个投资者账户，证券数量从原有系统的5千只扩大到5万只，日处理委托数达4亿笔以上，平均委托处理时延1.1毫秒，仅为原有系统的百分之一。

新一代交易系统采用了数据集中存放、集中处理的模式，具有高性能、高容量、低延时等优势。然而，数据的集中处理也加深了风险的危害性，一旦数据中心发生灾难,造成业务处理系统运行中断，必将导致巨大的经济损失、声誉受损，甚至有可能引起金融和社会秩序的不稳定。因此，对于证券交易系统来说，做好灾难备份，加强应急处理能力，避免各种灾难发生后所造成的数据丢失和业务中断，提升灾难打击下的系统恢复能力和速度，保证业务连续性至关重要。

在第五代交易系统上线之前，深交所就考虑到灾备部分也必须做到可随时响应，以应对任何可能出现的风险，在故障发生时能尽量缩短切换时间，确保切换后系统能够高效平稳运行，使故障影响降到最低，从而保证核心交易系统的安全。

此外，新的交易系统也给技术开发和运维带来的庞大压力，第五代核心交易系统采用开放架构，深交所的技术团队多年来都是基于主机平台进行开发和运维，他们能否迅速掌握开放平台的技术？机房内大规模部署通用服务器也将使他们的运维压力倍增。

灾备系统快速切换要靠浪潮双路

深交所第五代核心交易系统的灾备系统建设要在不影响生产数据库性能的前提下在本地或异地建立准实时镜像, 以保证在生产数据库发生灾难时可使用灾备数据库进行业务接管和数据恢复。

经过四年的研发实施，2011年深交所最终采用零数据丢失的高可用设计与部署策略，在深圳、东莞和郑州实现两地三中心、同城热备与接入双活的应用架构部署，通过专线互联互通，实现数据同步录入，实时接管。该灾备系统不仅能够提供基本的灾备支持, 更重要的是能够利用灾备系统支持更多的业务, 如将历史查询、统计报表等模块部署到灾备系统, 从而实现负载分担，保障交易系统的稳定性和可用性。

为了尽量缩短故障自动切换时间，深交所在选择支撑灾备系统的服务器时不仅对可靠性和稳定性的要求极高，对服务器的处理性能同样要求严苛。所有服务器都必须经过深交所关于CPU、内存、网络、操作系统等多种测试。经过严格的测试后，深交所选择了一百多台浪潮旗舰双路服务器NF5280M4部署于其郑州灾备中心。

NF5280M4搭载最新英特尔E5 v4系列处理器，采用DDR4内存技术并配备24个DIMM，内存带宽提升50%。性能较前代产品提升2倍以上，多次突破SPEC CPU 2006、TPC-E等测试世界纪录，特别适用于金融、证券、电信、电商等对服务器性能和可靠性要求比较高的客户； 此外，NF5280M4采用多项容错技术，支持关键部件热插拔，可保障系统长时间稳定运行，所有设备上线前都经过了深交所满负荷运行7*24无故障运行的考验。

浪潮NF5280M4

让深交所选择NF5280M4的另一个重要因素是其易管理、易维护的特性，内嵌的服务器智能管理芯片，可实现完整的IPMI 2.0远程系统监控、远程KVM、虚拟媒体等各种管理功能；服务器黑匣子功能可将故障时的底层信息记录于黑匣子内，便于快速故障定位及分析。同时，浪潮承诺为深交所提供7*24*2小时工程师到达现场维护，用最快速度排除系统出现的故障。这对于开放平台运维经验不足的深交所技术团队来说，可谓雪中送炭。

高速自动切换恢复 保障系统稳定运行

深交所的可用性实测结果表明，交易系统在面对一般硬件错误、主中心故障时，可在10秒内完成自动切换恢复，灾备切换时间可完全控制在3分钟以内，相比原有系统缩短了80%以上，保证了整个系统的可用性。深交所信息技术中心相关负责人谈到：“浪潮服务器上线以来，其高性能、高可靠的品质保障了系统的良好运行。”

与前四代交易系统相比，新交易系统更安全、更高效、更公平、更便捷、更灵活、更经济，深交所总经理王建军表示：“第五代交易系统的成功上线是我国资本市场信息化建设的重要里程碑，标志着我国证券交易进入全新的‘高铁’时代，系统综合能力达到世界级水平。这将进一步夯实我国资本市场金融基础设施建设，增强未来业务创新发展的技术支持服务能力，提升我国证券市场的核心竞争力。”