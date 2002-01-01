逆流而上，浪潮十多年的高端执着为哪般？ 

12月28日，浪潮发布了新一代关键应用主机天梭M13，该产品是中国迄今为止自主研发的在线交易处理性能最强的单机服务器系统。最大计算核心超过1000个，内存扩展空间48TB，具备大型机水平的可用性和性能，可以承担此前运行在大型机上的各类核心应用。

12月28日，浪潮发布了新一代关键应用主机天梭M13，该产品是中国迄今为止自主研发的在线交易处理性能最强的单机服务器系统。最大计算核心超过1000个，内存扩展空间48TB，具备大型机水平的可用性和性能，可以承担此前运行在大型机上的各类核心应用。

至此，从关键计算的入门级八路服务器，到可替代小型机的天梭K1系列以及可承载大型机应用的天梭M13主机,浪潮关键计算布局进一步完整。

可以说M13的发布是浪潮高端业务的里程碑，是浪潮持续15年高端战略的重要注脚。

高端市场的“冷”和浪潮的“热”

浪潮天梭M13、K1聚焦的高端市场，主要在传统的小型机以及大型机领域，从第三方提供的数据来看，这部分中国市场的容量每年稳定在60亿元左右，目前只有IBM、HP等老牌IT企业在持续提供此类服务的产品及方案。

从数据不难看出，高端市场确实有点“冷”。

10年前，x86服务器和小型机、大型机等高端服务器的销售额各占50%，现在市场总量翻了好几番，x86服务器由于云计算和大数据的发展，体量10倍增长，成为市场主力，而高端服务器市场日渐成为一个存量市场，甚至不增反降。市场的“冷”和浪潮的“热”，让浪潮显得很异类。

高端是一个高度成熟、产业门槛极高的领域，全球的玩家也就5个。国外厂商用了5年时间花费了10亿美元才研发出新一代的大型主机，这样规模的资金规模和风险超出了一般企业能承受的范围，所以，近十年来，只有被淘汰的出局的玩家，没有新入场的玩家。也就是说这个市场是一个谁也不敢轻易去碰的领域，浪潮非要去啃这个硬骨头，在外界看来确实有点“傻”。

但是再难再险，这也是浪潮必须要突破的战略高地。浪潮将高端比作服务器领域的珠穆拉玛峰，“只要我们攻克了高端服务器的核心技术，还有做不出来的产品吗？而且对于研发大系统，提升单机系统的性能一直是IT产业永恒的追求”。十多年的体验让浪潮集团副总裁胡雷钧有着这样的执念。确实，高端服务器往往是一个企业研发实力、产业运作能力的标志，具备这样的能力，你就是第一梯队。

产业化放大高端之痛 总被别人站在制高点上打

十几年前，已经位居国产服务器第一的浪潮与其他本土企业一样，饱受高端业务缺失带来的痛苦。

“市场竞争就像打仗，高端就是战场的制高点，国际企业站在制高点上，我们十分被动，想发展壮大很艰难”。胡雷钧回忆到。

在实际项目竞争中，国际企业通常把中低端产品价格压得很低，甚至比国产产品还要低，但是高端产品价格没有折扣，这样有效打压国产企业的同时，也能保证客观的利润。更关键的是，不掌握核心技术，就没有办法谈竞争力，很多用户认为“国产等于低质”，在相当长的时期内，金融、电信等传统高端用户清一色采用的都是国外产品。

“在其他行业，依靠低价策略，可能还有机会发展壮大，但在IT领域，在服务器市场，没有核心技术和高端产品支撑的价格战肯定行不通，当时浪潮已经做到了国产第一，很快就遇到了天花板，增长很吃力”，胡雷钧说，“突破核心技术，是发展的需求，是逼出来的。”

在服务器产业，处理器技术、处理器互联技术及体系架构技术等属于产业核心技术，其中Intel公司紧紧掌握了处理器技术，而IBM、Sun等国际公司牢牢抓住了体系结构技术，并采取了封闭策略，不对外授权。做高端服务器，就要掌握处理器之间的高速互联技术，掌握体系结构技术，这是浪潮突破高端战略绕不开的槛。

“核心技术是买不来的，只能自己做。”胡雷钧和他的研发团队对此有着清醒的认识。

2002年，浪潮发布了“天梭工程”，提出“大协同计算应用架构”，推出了高端商用服务器天梭20000，这是浪潮高端品牌天梭第一次正式亮相。

10年面壁终于等到了破壁

但是真正的战略进攻的转机是在浪潮高端战略探索5年之后，2007年国家科技部正式批准的高效能服务器和存储技术国家重点实验室落户浪潮，这是国内唯一面向服务器和存储技术研究的国家重点实验室，也是国家首批依托企业设立的国家重点实验室之一。 该实验室成为中国首台自主关键应用主机天梭K1系统的主要研发平台。

浪潮自主八路服务器TS850发布

在天梭K1正式发布之前，浪潮先推出了中国第一台自主八路服务器。作为高端市场的敲门砖，该产品当年就进入市场出货量前三，目前已经连续12个季度中国市场第一。

在服务器产业，8路是一个分水岭，该产品的问世标志着中国服务器企业第一次正式叩响了小型机的大门。在服务器领域，“8”是一道槛。4路及以下服务器都采用SMP架构，8是这种架构支持的处理器数量的极限，要支持8颗以上的处理器必须采用CC-NUMA架构，架构的改变不仅意味全新的技术路线，也意味着更大的技术难度、研发投入，更意味着全新市场、全新的产业模式，所以，长期以来，中国厂商一直在4路及以下服务器领域，对于8路以上一直望而却步，对于NUMA架构更是无人问津。

8路服务器的成功，坚定了浪潮做32路关键应用主机的信心。2010年8月，天梭K1研制成功，2013年1月正式推向市场。

浪潮天梭K1发布

浪潮天梭K1是我国第一台全自主研发的32路紧耦合高端服务器系统，浪潮400多位研发人员在计算机体系结构、处理器协同技术、高可靠硬件系统、容错操作系统、异构平台一致性等领域攻破了一个个技术难题，目前，这款产品在金融、交通、财税、公安、社保等12大关键行业实现了规模化应用，在10-50万美元的中高端服务器市场，占有率仅次于IBM，位列第二。

高端自主之路，每一步都很艰难和关键

然而，这几年天梭K1的研发和产业化推广也并不是一帆风顺的。

“创新会涉及产业规则的变动，涉及相关利益关系的再调整，当利益调整涉及到业界巨头时，创新就会变得尤为艰难。”胡雷钧回忆到。

“研制和推广过程中的‘大棒’和‘胡萝卜’，我们都经历过”胡雷钧继续讲述到。在浪潮决定立项研制天梭K1 时，一家国际厂商主动找到浪潮谈OEM合作，表示浪潮可以贴牌运营该公司旗下的高端服务器产品，如果浪潮通过商务合作来获得相关技术和产品，不仅可以节省大量的研发成本，规避研发风险，还能最大程度避免国际厂商的市场压制。

但是，浪潮选择了拒绝，10多年的高端之痛，已经让浪潮从骨子里认识到，核心技术，高端产品是“国之重器，不可假手于人”。

合作伙伴及用户共同发布浪潮K-DB数据库

2010年，天梭K1研制成功后，浪潮希望开展国外相关软件的兼容测试，当时国外厂商都无一例外的扔出了“大棒”，要么拒绝接触，要么直接提出数千万的开发费用。后来随着天梭K1的市场规模越来越大，国外厂商才开始松动，甚至开始主动寻求与浪潮产品的兼容适配、产品的联合开发等合作。期间浪潮大力推进“K迁工程”，推出了自主的K-DB数据库系统，以及一系列从国外小型机到天梭K1的迁移方案，建立4大主机测试中心，在国外小机垄断的市场中，应用规模不断扩大。

K迁工程发布

M13是目前自主研制的在线交易处理性能最强的服务器系统，面向对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用设计，具备大型机水平的RAS特性以及比肩大型机的处理性能，具备承载大型机应用的能力。该系统是继成功研发天梭K1主机并获国家科技进步一等奖之后，在高端服务器领域又一重大技术突破，使我国成为美日之后，全球第三个掌握最高端主机核心技术的国家。

天梭M13发布后，浪潮攻克了服务器领域金字塔塔尖的核心技术，浪潮的高端业务布局也从蓝图一步一步的变成了现实。目前，浪潮拥有AS18000高端存储，K-DB数据库，以及全系列的关键应用主机，可以为用户提供各类关键业务解决方案以及统一基础架构方案。

新一代关键应用主机天梭M13发布

创新，不是一个简单的技术问题

著名经济学家熊彼特曾经说过，所谓创新就是要“建立一种新的生产函数”，即“生产要素的重新组合”。对于一个企业来讲，创新突破就是用自己过硬的技术和产品“改变当前的生产函数”来提升长远竞争力，让整个产业协作体系朝着有利于自己的方向转变。

单纯的技术创新不是创新，单纯的扩大规模不是创新，浪潮15年的高端突破经历证明了只有用技术创新来改变产业分工才是创新。

胡雷钧说，构建企业的核心竞争力，是企业长远发展的根基和动力。掌握高端，一方面提升企业竞争力，另一方面对其它产业形成带动。高端的路是寂寞的，需要沉得下心才能有所收获，浪潮会沿着这个方向坚定不移的走下去。